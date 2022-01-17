"Хто не скаче — той мос***ль": прихильники Порошенка стрибали під Печерським судом (відео)

Учасники багатотисячного мітингу на підтримку п'ятого президента України закликали порушити "плани Банкової" та не допустити арешту політика.

Прихильники п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, які чекали на вулиці рішення Печерського райсуду, періодично скандували "Хто не скаче — той мос***ль". Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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На кадрах видно, як деякі люди скандували "Хто не скаче — той мос***ль". Інші учасники акції після цього гасла стрибали на одному місці.

Також на відео можна побачити, як учасники акції махали прапорами України, "Правого сектору" та партії "Європейська солідарність".

Деякі прихильники Порошенка закликають не допустити арешту політика і називають його "лідером опозиції". Періодично вони вигукують "Слава Україні" і закликають порушити "плани Банкової".

Нагадаємо, що 17 січня Петро Порошенко повернувся до України з дипломатичного турне Європою.

Після приземлення в аеропорту "Жуляни" Порошенко вирушив до Печерського райсуду, де досі відбувається засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Держбюро розслідувань стверджує, що Петро Порошенко та лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук перешкоджали постачанню вугілля в Україну з ПАР та налагодили схеми його купівлі у бойовиків з ОРДЛО.