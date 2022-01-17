"Иди к мусорам": сторонники Порошенко напали на журналиста телеканала "НАШ" (видео)

Участники митинга в поддержку пятого президента Украины помешали работать журналисту Тимуру Страхову. Телеведущий Макс Назаров не оставил это без внимания и назвал собравшихся "ряжеными клоунами".

Сторонники пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" ("ЕС") Петра Порошенко, собравшиеся под Печерским райсудом Киева, напали на журналиста телеканала "НАШ" Тимура Страхова. Об этом сообщили ведущие телеканала.

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На кадрах, которые удалось заснять оператору канала, видно как митингующие окружили Страхова и начали его толкать. В итоге корреспондента вытолкнули и посоветовали "идти к мусорам, чтобы не получить".

[ + – ] Силовики не стали вмешиваться в происходящее

"Мы хотим, чтобы правоохранители вмешались в происходящее. Кстати, там сейчас куча силовиков, которые могли бы хоть что-то сделать, а не стоять", – прокомментировала ведущая происходящее в эфире канала.

Телеведущий канала Макс Назаров назвал нападавших "ряжеными клоунами".

Фото: Скриншот

"Такая вот у Порошенко поддержка", — отреагировал он.

В Печерском райсуде 17 августа начали слушать дело о госизмене Порошенко. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения и находится там уже более 3,5 часов.

Возле здания суда обстановка спокойная, на сцене звучит музыка. Сторонники Порошенко продолжают ждать оглашение меры пресечения под зданием суда.

Напомним, что Порошенко обвиняют в госизмене, по версии обвинения, он якобы в сговоре с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком заблокировал поставки угля из ЮАР и покупал его у боевиков "Л/ДНР". Из-за таких действий сепаратисты могли получить 200 млн гривен.

Уголовное дело против пятого главы государства возбудили по статьям "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Создание террористической организации". Порошенко грозит до 15 лет тюрьмы.

Дело Порошенко рассматривает судья Алексей Соколов. На эту должность он был назначен в 2017 году указом самого пятого президента.