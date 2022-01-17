"Іди до мусорів": прихильники Порошенка напали на журналіста телеканалу "НАШ" (відео)

Учасники мітингу на підтримку п'ятого президента завадили працювати журналісту Тимуру Страхову. Телеведучий Макс Назаров не залишив це поза увагою і назвав присутніх "рядженими клоунами".

Прихильники п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" ("ЄС") Петра Порошенка, які зібралися під Печерським райсудом Києва, напали на журналіста телеканалу НАШ Тимура Страхова. Про це повідомили провідні телеканали.

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На кадрах, які вдалося зафільмувати оператору каналу, видно як мітингувальники оточили Страхова і почали його штовхати. У результаті кореспондента виштовхнули та порадили "йти до мусорів, щоб не отримати".

[ + – ] Силовики не стали втручатися у те, що відбувається

"Ми хочемо, щоб правоохоронці втрутилися в те, що відбувається. До речі, там зараз купа силовиків, які могли б хоч щось зробити, а не стояти", — прокоментувала ведуча те, що відбувається в ефірі каналу.

Телеведучий каналу Макс Назаров назвав нападників "рядженими клоунами".

Фото: Скриншот

"Така ось у Порошенка підтримка", — відреагував він.

У Печерському райсуді 17 серпня почали слухати справу про держзраду Порошенка. Суддя пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення і перебуває там вже понад 3,5 години.

Біля будівлі суду ситуація спокійна, на сцені звучить музика. Прибічники Порошенка продовжують чекати оголошення запобіжного заходу під будівлею суду.

Нагадаємо, що Порошенка звинувачують у держзраді, за версією звинувачення, він нібито у змові з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком заблокував постачання вугілля з ПАР і купував його у бойовиків "Л/ДНР". Через такі дії сепаратисти могли отримати 200 млн. гривень.

Кримінальну справу проти п'ятого глави держави порушили за статтями "Державна зрада", "Фінансування тероризму" та "Створення терористичної організації". Порошенку загрожує до 15 років ув'язнення.

Справу Порошенка розглядає суддя Олексій Соколов. На цю посаду він був призначений у 2017 році указом п'ятого президента.