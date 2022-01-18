"Диктаторы нас не разделят": новая глава Европарламента вспомнила про Украину в первом выступлении

Новая глава ЕП заявила, что диктаторы не разделят единство Европарламента с Украиной и Беларусью, а орган и далее будет оказывать поддержку Киеву.

Дипломатические усилия Европарламента для решения масштабных конфликтов, в том числе в Украине, станут более напористые. Об этом сообщила новая глава ЕП Роберта Мецола в видеообращении, которое появилось на сайте Европарламента.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Руководитель европейского органа признала, что Украина сейчас находится под угрозой и выразила ей свою поддержку. Также Мецола упомянула Беларусь.

"Я вспомнила Украину и Беларусь в контексте, в котором мы живем, который касается безопасности, рисков и угроз на наших внешних границах. Этот парламент является очень однозначным в своей позиции – диктаторы нас не разделят. И такие месседжи будут и дальше звучать", — сказала на пресс-конференции президент Европарламента после избрания.

Кто такая Роберта Мецола?

Представительница Мальты Роберта Мецола возглавила Европарламент после того, как его прежний президент Давид Сассоли ушел из жизни. Женщина оказалась самой молодой главой ЕП за всю историю. Ранее она занимала должность вице-президента Европарламента и отвечала за отношения национальных парламентов стран-членов Евросоюза. Также она возглавляла конференцию парламентских комитетов по делам ЕС.

Ее предшественник Давид Сассоли, который недавно умер из-за проблем со здоровьем, стал президентом Европарламента в 2019 году.

Напомним, ранее Европарламент поддержал Украину в вопросе запуска российского газопровода "Северный поток-2". Также ЕП возложил ответственность на Россию за преступления "вагнеровцев".