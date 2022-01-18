"Диктатори нас не розділять": нова глава Європарламенту згадала про Україну у першому виступі

Нова глава ЄП заявила, що диктатори не розділять єдність Європарламенту з Україною та Білоруссю, а орган і надалі надаватиме підтримку Києву.

Дипломатичні зусилля Європарламенту для вирішення масштабних конфліктів, зокрема в Україні, стануть більш наполегливими. Про це повідомив нова голова ЄП Роберта Мецола у відеозверненні, яке з'явилося на сайті Європарламенту.

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Керівниця європейського органу визнала, що Україна зараз перебуває під загрозою та висловила їй свою підтримку. Також Мецола згадала Білорусь.

"Я згадала Україну та Білорусь у контексті, в якому ми живемо, що стосується безпеки, ризиків та загроз на наших зовнішніх кордонах. Цей парламент є дуже однозначним у своїй позиції — диктатори нас не розділять. І такі меседжі й надалі звучатимуть", — сказала на пресконференції президент Європарламенту після обрання.

Хто така Роберта Мецола?

Представниця Мальти Роберта Мецола очолила Європарламент після того, як його колишній президент Давид Сассолі пішов із життя. Жінка виявилася наймолодшим головою ЄП за всю історію. Раніше вона обіймала посаду віцепрезидента Європарламенту та відповідала за відносини національних парламентів країн-членів Євросоюзу. Також вона очолювала конференцію парламентських комітетів у справах ЄС.

Її попередник Давид Сассолі, який нещодавно помер через проблеми зі здоров'ям, став президентом Європарламенту у 2019 році.

Нагадаємо, раніше Європарламент підтримав Україну у питанні запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Також ЄП поклав відповідальність на Росію за злочини "вагнерівців".