Семья Зеленского тайно отдохнула на Сейшелах, — УП

Первая леди вместе с детьми, родителями и друзьями отправились в поездку в сопровождении сотрудников Управления госохраны.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена вместе с детьми, родителями и друзьями на протяжении полутора недель отдыхала на Сейшельских островах. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Украинская правда" в своем расследовании.

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По данным собеседников издания в правоохранительных органах, семья главы государства вылетела из Киева в Стамбул бизнес-классом рейса Turkish Airlines 5 января, после чего совершила пересадку на рейс на Сейшелы. Также источники авторов расследования утверждают, что в этой поездке первую леди вместе с детьми, родителями и друзьями сопровождало Управление государственной охраны (УГО).

Журналисты также заявили, что на публикациях дочери кумы Зеленских в Instagram, имя которой не указывается, были запечатлены кадры из Сейшельских островов.

Благодаря ее сторис издание выяснило, что семья президента остановилась в 5-звездочном отеле Hilton — аренда виллы с террасой у моря там стоит около 1000 долларов в сутки (примерно 28,6 тыс. грн).

Также источники журналистов среди правоохранителей сообщили, что Елена Зеленская с детьми вернулись в Киев через Стамбул 16 января. Авторам расследования удалось снять, как автомобили, по их словам, Управления госохраны, встречали жену президента на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал "Борисполя". Услуга сопровождения пассажиров на аэродроме стоит, согласно прайс-листу аэропорта, 3500 грн. Вместе с тем, как утверждает издание, заявку на сопровождение Зеленской с детьми и друзьями оставляло УГО, в связи с чем журналисты предположили, что его могли оплатить из государственного бюджета.

Авторы расследования также выразили мнение, что поездку попытались скрыть от общественности. Об этом, по их словам, свидетельствует то, что две машины кортежа первой леди имели оперативные номера, которых нет в базе Министерства внутренних дел, а сами автомобили двигались с превышением скорости. Помимо этого издание сообщило, что на въезде на территорию государственных дач в Козине Киевской области автомобили не останавливали и не проверяли. Также кортеж не останавливался и на выезде из терминала "Борисполя".

Во вторник бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что, по его информации, семья Зеленского отдыхает на Сейшелах. Также он пообещал, что вскоре появятся доказательства этих слов.

Напомним, 4 января "Украинская правда" сообщила, что президент Владимир Зеленский и бизнесмен Игорь Коломойский заселились в один отель в Буковеле. Отдых, по данным издания, продлился до 11 января.

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