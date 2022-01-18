Семья Зеленского отдыхает на Сейшельских островах, — экс-генпрокурор Луценко (фото, видео)

Об отдыхе семьи главы государства также сообщают СМИ. По данным журналистов, на Сейшельские острова Елена Зеленская улетела с детьми и родителями.

Семья президента Владимира Зеленского в данный момент проводит отпуск на Сейшельских островах. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Бывший глава Генпрокуратуры пообещал в ближайшее время обнародовать подтверждения того, что семья главы государства отдыхает на Сейшелах.

"Я ответственно заявляю. Сейчас семья Зеленского отдыхает на Сейшельских островах. Это моя информация, которую скоро все услышат с доказательствами", — заявил Юрий Луценко в эфире украинского телеканала.

[ + – ] Семья Зеленского отдыхает на Сейшельских островах

Информацию о том, что Елена Зеленская с детьми сейчас проводит время на курорте в Индийском океане, также сообщило издание "Страна".

По данным журналистов, на Сейшельские острова Елена Зеленская отправилась с детьми, родителями и друзьями, а сам президент остался в Украине.

Последний раз на публике первая леди появлялась 29 декабря в эфире телеканала "1+1". В программе Елена Зеленская рассказывала о старте кампании по здоровому питанию. Также в эфире телеканала "1+1" первая леди оговорилась, что покупает скумбрию по 8 гривен за килограмм.

[ + – ] Елена Зеленская последний раз появлялась на публике 29 декабря

Напомним, 10 января в соцсетях появились слухи о том, что Владимир Зеленский после небольшого отдыха в Буковеле отправился отдыхать на Сейшельские острова. Информацию об очередном отпуске главы государства опубликовали блогер Карл Волох и бывший нардеп Борислав Береза. По их данным, Владимир Зеленский улетел на Сейшельские острова с женой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

4 января украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский заселился в Буковеле в один отель с Игорем Коломойским. По данным журналистов, президент проживал на одном этаже с бизнесменом. Через несколько часов Владимир Зеленский подтвердил, что отправился в небольшой отпуск в Карпаты, но не уточнил информацию о заселении в пятизвездочный отель Radisson Blu Resort с Игорем Коломойским.

6 января в соцсетях появилось фото Владимира Зеленского, который отдыхал в Буковеле за одним столом с главой ОП Андреем Ермаком и заместителем секретаря СНБО Русланом Демченко. А через несколько дней украинцы начали массово выкладывать совместные снимки с главой государства на горнолыжном курорте в Карпатах, на которых видно, что президент, как и отдыхающие, не соблюдают карантинные ограничения в условиях пандемии.