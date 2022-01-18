Сім'я Зеленського відпочиває на Сейшельських островах, — ексгенпрокурор Луценко (фото, відео)

Про відпочинок сім'ї глави держави також повідомляють ЗМІ. За даними журналістів, на Сейшельські острови Олена Зеленська відлетіла з дітьми та батьками.

Родина президента Володимира Зеленського зараз проводить відпустку на Сейшельських островах. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

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Колишній глава Генпрокуратури пообіцяв найближчим часом оприлюднити підтвердження, що сім'я глави держави відпочиває на Сейшелах.

"Я відповідально заявляю. Зараз сім'я Зеленського відпочиває на Сейшельських островах. Це моя інформація, яку скоро всі почують із доказами", — заявив Юрій Луценко в ефірі українського телеканалу.

[ + – ] Сім'я Зеленського відпочиває на Сейшельських островах

Інформацію про те, що Олена Зеленська з дітьми зараз проводить час на курорті Індійського океану, також повідомило видання "Страна".

За даними журналістів, на Сейшельські острови Олена Зеленська вирушила з дітьми, батьками та друзями, а президент залишився в Україні.

Востаннє на публіці перша леді з'являлася 29 грудня в ефірі телеканалу "1+1". У програмі Олена Зеленська розповідала про старт кампанії зі здорового харчування. Також в ефірі телеканалу "1+1" перша леді обмовилася, що купує скумбрію по 8 гривень за кілограм.

[ + – ] Олена Зеленська востаннє з'являлася на публіці 29 грудня

Нагадаємо, 10 січня в соцмережах з'явилися чутки про те, що Володимир Зеленський після невеликого відпочинку в Буковелі вирушив на Сейшельські острови. Інформацію про чергову відпустку глави держави опублікували блогер Карл Волох та колишній нардеп Борислав Береза. За їхніми даними, Володимир Зеленський відлетів на Сейшельські острови із дружиною та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

4 січня українські ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський заселився у Буковелі в один готель із Ігорем Коломойським. За даними журналістів, президент проживав на одному поверсі із бізнесменом. Через кілька годин Володимир Зеленський підтвердив, що вирушив у невелику відпустку до Карпат, але не уточнив інформацію про заселення у п'ятизірковий готель Radisson Blu Resort з Ігорем Коломойським.

6 січня у соцмережах з'явилося фото Володимира Зеленського, який відпочивав у Буковелі за одним столом із головою ОП Андрієм Єрмаком та заступником секретаря РНБО Русланом Демченком. А за кілька днів українці почали масово викладати спільні знімки з главою держави на гірськолижному курорті в Карпатах, на яких видно, що президент, як і відпочивальники, не дотримуються карантинних обмежень в умовах пандемії.