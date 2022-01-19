Сім'я Зеленського таємно відпочила на Сейшелах, — УП

Перша леді разом із дітьми, батьками та друзями вирушили в поїздку у супроводі співробітників Управління держохорони.

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена разом із дітьми, батьками та друзями протягом півтора тижня відпочивала на Сейшельських островах. Про це з посиланням на джерела повідомляє "Українська правда" у своєму розслідуванні.

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За даними співрозмовників видання у правоохоронних органах, сім'я глави держави вилетіла з Києва до Стамбула бізнес-класом рейсу Turkish Airlines 5 січня, після чого здійснила пересадку на рейс на Сейшели. Також джерела авторів розслідування стверджують, що в цій поїздці першу леді разом із дітьми, батьками та друзями супроводжувало Управління державної охорони (УДО).

Журналісти також заявили, що на публікаціях доньки куми Зеленських в Instagram, ім'я якої не вказується, було зафіксовано кадри із Сейшельських островів.

Завдяки її сторіс видання з'ясувало, що сім'я президента зупинилася у 5-зірковому готелі Hilton — оренда вілли з терасою біля моря там коштує майже 1 000 доларів на добу (приблизно 28,6 тис. грн).

Також джерела журналістів серед правоохоронців повідомили, що Олена Зеленська з дітьми повернулися до Києва через Стамбул 16 січня. Авторам розслідування вдалося зняти, як автомобілі, за їхніми словами, Управління держохорони зустрічали дружину президента на злітно-посадковій смузі через окремий термінал "Борисполя". Послуга супроводу пасажирів на аеродромі коштує, згідно з прайс-листом аеропорту, 3 500 грн. Водночас, як стверджує видання, заявку на супровід Зеленської з дітьми та друзями залишало УДО, у зв’язку з чим журналісти припустили, що її могли сплатити з державного бюджету.

Автори розслідування також висловили думку, що подорож спробували приховати від громадськості. Про це, за їхніми словами, свідчить те, що дві машини кортежу першої леді мали оперативні номери, яких немає в базі Міністерства внутрішніх справ, а автомобілі рухалися з перевищенням швидкості. Крім цього, видання повідомило, що на в'їзді на територію державних дач у Козині Київської області автомобілі не зупиняли і не перевіряли. Також кортеж не зупинявся на виїзді з терміналу "Борисполя".

Нагадаємо, 4 січня "Українська правда" повідомила, що президент Володимир Зеленський і бізнесмен Ігор Коломойський заселилися в один готель у Буковелі. Відпочинок, за даними видання, тривав до 11 січня.

Глава держави підтвердив, що поїхав на гірськолижний курорт Івано-Франківської області на "короткий зимовий відпочинок".