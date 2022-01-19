Гордон предложил пропагандисту Соловьеву первым попробовать свои "яйца" (видео)

По словам журналиста, ведущий телеканала "Россия 1" заслужил право первым продегустировать новую фирменную сладость тем, что в своих эфирах прославлял деятельность Дмитрия Гордона.

Телеведущий Дмитрий Гордон предложил российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву одним из первых попробовать свои "шоколадные яйца" — новый десерт, который вскоре появится на полках супермаркетов. Об этом журналист заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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Дмитрий Гордон назвал "грандиозно вкусным" свой новый авторский десерт под названием "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде".

По словам телеведущего, продукт появится на полках украинских супермаркетов через три-четыре недели. А одному из первых свои "шоколадные яйца" Дмитрий Гордон предложил продегустировать российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Ну и, конечно, первыми смогут пооблизывать мои "яйца" VIP-фанаты — начиная от Владимира Соловьева", — подчеркнул телеведущий в эфире телеканала.

Как отметил Дмитрий Гордон, российский пропагандист заслужил право первым продегустировать "шоколадные яйца" тем, что в своих эфирах "прекрасно прославлял" украинского журналиста.

"А дальше к нему (Владимиру Соловьеву — ред.) присоединятся другие реципиенты", — подчеркнул телеведущий.

Помимо этого, Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" представил свой очередной десерт — "Гордон халва" с какао.

[ + – ] Гордон предложил Соловьеву первым облизать свои "шоколадные яйца"

Отметим, что телеведущий представлял свое новое кондитерское изделие "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде" еще в декабре 2021 года и отмечал, что рекламной кампанией продукта "заведует" член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"Когда в конце января Сережа Лещенко будет облизывать "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде", он будет получать удовольствие", — заявлял Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, в июле 2021 года телеведущий Дмитрий Гордон показал новую именную сладость "Зефир ванильный". Очередное лакомство, по словам журналиста, уже появилась в розничной продаже.

В апреле 2021 года на полках украинских супермаркетов появились фирменные конфеты Дмитрия Гордона "Гордон в шоколаде". Под брендом телеведущего в Украине начали выпускать "птичье молоко" со слоганом "вкус детства".