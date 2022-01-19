Гордон запропонував пропагандисту Соловйову першим спробувати свої "яйця" (відео)

За словами журналіста, ведучий телеканалу "Росія 1" заслужив право першим продегустувати нову фірмову насолоду тим, що у своїх ефірах уславлював діяльність Дмитра Гордона.

Телеведучий Дмитро Гордон запропонував російському пропагандисту Володимиру Соловйову одним із перших спробувати свої "шоколадні яйця" — новий десерт, який незабаром з'явиться на полицях супермаркетів. Про це журналіст заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дмитро Гордон назвав "грандіозно смачним" свій новий авторський десерт під назвою "Яйця Гордона у шоколаді в золотій піраміді".

За словами телеведучого, продукт з'явиться на полицях українських супермаркетів за три-чотири тижні. А одному з перших свої "шоколадні яйця" Дмитро Гордон запропонував продегустувати російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

"Ну і, звичайно, першими зможуть пооблизувати мої "яйця" VIP-фанати — починаючи від Володимира Соловйова", — наголосив телеведучий в ефірі телеканалу.

Як зазначив Дмитро Гордон, російський пропагандист заслужив право першим продегустувати "шоколадні яйця" тим, що у своїх ефірах "прекрасно прославляв" українського журналіста.

"А далі до нього (Володимира Соловйова — ред.) приєднаються інші реципієнти", — підкреслив телеведучий.

Крім цього, Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" представив свій черговий десерт — "Гордон халва" з какао.

[ + – ] Гордон запропонував Соловйову першим облизати свої "шоколадні яйця"

Зазначимо, що телеведучий представляв свій новий кондитерський виріб "Яйця Гордона у шоколаді в золотій піраміді" ще у грудні 2021 року і наголошував, що рекламною кампанією продукту "керує" член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

"Коли наприкінці січня Сергій Лещенко облизуватиме "Яйця Гордона у шоколаді в золотій піраміді", він отримуватиме задоволення", — заявляв Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нагадаємо, у липні 2021 року телеведучий Дмитро Гордон показав нову іменну насолоду "Зефір ванільний". Чергові ласощі, за словами журналіста, вже з'явилися в роздрібному продажу.

У квітні 2021 року на полицях українських супермаркетів з'явилися фірмові цукерки Дмитра Гордона "Гордон у шоколаді". Під брендом телеведучого в Україні почали випускати "пташине молоко" зі слоганом "смак дитинства".