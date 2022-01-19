Дипломатия или конфликт с последствиями: США назвали РФ варианты решения вопроса с Украиной

Прочесть мысли президента России Владимира Путина нельзя, но если Кремль отважится на военную агрессию против Украины, будут последствия, указали в Госдепе.

Соединенные Штаты предложили России два варианта урегулирования конфликта с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам визита в Киев, отвечая на вопрос "РБК-Украина".

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В диалоге с Кремлем по поводу Украины Штаты отдают предпочтение дипломатии, но если РФ отважится возобновить военную агрессию, ее ждет конфликт c последствиями, отметил госсекретарь.

По словам Блинкена, "прочесть мысли президента России Владимира Путина нельзя".

Глава Госдепа отметил, что наращивание российского присутствия на границе с Украиной происходило без каких-либо причин.

"У Кремля существуют планы по еще большему увеличению военных сил в очень короткие сроки. Это дает Путину возможность быстро предпринять агрессивные действия против Украины", — сказал он.

"Понять, где мы находимся"

Глава Госдепа сообщил, что на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве 21 января не передаст ему какие-либо письменные документы.

[ + – ] Лавров встретится с Блинкеном в Женеве Фото: РБК

"Нам нужно понять, где мы находимся, и существуют ли возможности для продолжения дипломатии и диалога", — назвал Блинкен цели встречи с российскими чиновником.

Напомним, что 19 января Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они говорили о скоплении войск России на границе с Украиной и возможном вторжении РФ.

Блинкен отмечал, что Россия может напасть на Украину в кратчайшие сроки.

Глава Госдепартамента анонсировал выделение Киеву дополнительных $300 млн финансовой поддержки на фоне возможного вторжения армии РФ в Украину.