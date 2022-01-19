Дипломатія або конфлікт із наслідками: США назвали РФ варіанти вирішення питання з Україною

Прочитати думки президента Росії Володимира Путіна не можна, але якщо Кремль наважиться на військову агресію проти України, будуть наслідки, зазначили у Держдепі.

Сполучені Штати запропонували Росії два варіанти врегулювання конфлікту з Україною. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками візиту до Києва, відповідаючи на запитання "РБК-Україна".

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У діалозі з Кремлем щодо України Штати віддають перевагу дипломатії, але якщо РФ наважиться відновити військову агресію, її чекає конфлікт із наслідками, зазначив держсекретар.

За словами Блінкена, "прочитати думки президента Росії Володимира Путіна не можна".

Глава Держдепу зазначив, що нарощування російської присутності на кордоні з Україною відбувалося без жодних причин.

"У Кремля існують плани щодо ще більшого збільшення військових сил у дуже короткі терміни. Це дає Путіну можливість швидко вжити агресивних дій проти України", — сказав він.

"Зрозуміти, де ми знаходимося"

Глава Держдепу повідомив, що на переговорах з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві 21 січня не передасть йому будь-які письмові документи.

[ + – ] Лавров зустрінеться з Блінкеном у Женеві Фото: РБК

"Нам треба зрозуміти, де ми знаходимося, і чи існують можливості для продовження дипломатії та діалогу", — назвав Блінкен мету зустрічі з російським чиновником.

Нагадаємо, що 19 січня Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Вони говорили про накопичення військ Росії на кордоні з Україною та можливе вторгнення РФ.

Блінкен зазначав, що Росія може напасти на Україну в найкоротші терміни.

Глава Держдепартаменту анонсував виділення Києву додаткових $300 млн. фінансової підтримки на тлі можливого вторгнення армії РФ в Україну.