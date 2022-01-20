"Украине нужна справедливость": Офис генпрокурора обжалует решение суда по делу Порошенко (видео)

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что апелляционное обжалование будет подано относительно всех фигурантов "угольного дела".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook опубликовала видеообращение, в котором заявила, что Офис генпрокуратуры подаст апелляционное обжалование относительно решения суда по мере пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

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По ее словам, Порошенко поставлено в известность о подозрении в государственной измене и содействии организациям, занимающимся терроризмом, способом, определенным Законом Украины.

"Все остальные манипуляции, о которых мы узнаем из анонимных Telegram-каналов — это бред, который распространяют трусливые недопиарщики, которым стыдно и страшно показать свое лицо", — заявила генпрокурор.

Венедиктова отметила, что если суд принял решение по делу Порошенко, это говорит о законности и обоснованности подозрения,а также порядка его уведомления.

Тем не менее Офис генпрокурора намерен обжаловать меру пресечения Порошенко и всем фигурантам так называемого "угольного дела".

"Отмечаю, что фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых — они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения — содержания под стражей или 1 миллиард гривен залога", — сказала генпрокурор.

В заключении Венедиктова подчеркнула, что перед законом равны все и Украине сейчас нужна справедливость, которую необходимо достигать цивилизованным путем — в судах.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований может обжаловать решение Печерского районного суда Киева об избрании пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения. В ведомстве отметили, что постановлении суда об избрании меры пресечения "констатирована законность и обоснованность подозрения".

Фокус выяснял, на каком основании пятому президенту Украины избрали самую мягкую меру пресечения, когда политика подозревают в государственной измене.