"Україні потрібна справедливість": Офіс генпрокурора оскаржить рішення суду в справі Порошенка (відео)

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що апеляційне оскарження буде подано щодо всіх фігурантів "вугільної справи".

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook опублікувала відеозвернення, в якому заявила, що Офіс генпрокуратури подасть апеляційне оскарження щодо рішення суду в міру запобігання п'ятому президентові України Петру Порошенку.

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За її словами, Порошенку повідомлено про підозру в державній зраді та сприянні організаціям, які займаються тероризмом, способом, визначеним Законом України.

"Усі інші маніпуляції, про які ми дізнаємося з анонімних Telegram-каналів — це марення, яке поширюють боягузливі недопіарники, яким соромно та страшно показати своє обличчя", — заявила генпрокурорка.

Венедіктова зазначила, що якщо суд ухвалив рішення у справі Порошенка, це говорить про законність та обґрунтованість підозри, а також порядку його повідомлення.

Проте Офіс генпрокурора має намір оскаржити запобіжний захід Порошенку й усім фігурантам так званої "вугільної справи".

"Наголошую, що фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних — вони співучасники. Прокурори по всіх фігурантах йшли з однаковим запобіжним заходом — утримання під вартою або 1 мільярд гривень застави", — сказала генпрокурорка.

У висновку Венедіктова наголосила, що перед законом рівні всі й Україні нині потрібна справедливість, яку необхідно досягати цивілізованим шляхом у судах.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань може оскаржити рішення Печерського районного суду Києва про обрання п'ятому президентові Петру Порошенку запобіжного заходу. У відомстві зазначили, що ухвалою суду про обрання запобіжного заходу "констатовано законність та обґрунтованість підозри".

Фокус з'ясовував, на якій підставі п'ятому президентові України обрали найм'якший запобіжний захід, коли політика підозрюють у державній зраді.