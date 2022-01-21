Нардепа от "Слуги народа" Мезенцеву выдвинули на должность президента ПАСЕ

Первая часть сессии ПАСЕ начнется 24 января. В этот день украинская делегация представит Марию Мезенцеву на должность президента ПАСЕ в противовес главе группы левых, члену сената Нидерландов Тини Коксу.

Главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народного депутата от "Слуги народа" Марию Мезенцеву выдвинули на пост президента ПАСЕ. Об этом сообщила в Facebook делегация Верховной Рады Украины в организации.

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Кандидатуру Мезенцевой на должность президента ПАСЕ поддержал 31 член ассамблеи из разных национальных делегаций, отметили представители Украины.

Первая часть сессии ПАСЕ 2022 года стартует 24 января в Страсбурге. Голосовать за президента ассамблеи будут на следующей неделе.

Представители Украины еще получают подписи членов ПАСЕ, всего в организации представлено 47 стран. Если на пост президента ассамблеи будут претендовать две или более кандидатуры, главу ПАСЕ выберут тайным голосованием.

Отметим, что сейчас ПАСЕ управляет бельгиец Рик Дамс.

Что известно о Марие Мезенцеве?

Мезенцева стала новой главой делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы 11 января прошлого года. На этом посту она сменила "слугу народа" Елизавету Ясько.

Мария Мезенцева начала политическую карьеру в Харькове, в 2015 году ее избрали депутатом горсовета. Тогда она баллотировалась от партии "Самопомощь".

[ + – ] Мезенцева прошла в Раду по мажоритарному округу №168

На выборах в Верховную Раду в 2019 году она баллотировалась как представитель "Слуги народа" и стала нардепом по мажоритарному округу №168 (Шевченковский район Харькова).

В Раде она заняла должность замглавы Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Какие планы у делегации Украины в ПАСЕ?

Украинская делегация вместе с коллегами из стран неформальной группы Baltic plus (Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша) 24 января намерены обжаловать полномочия делегации из России, в частности, депутата Госдумы РФ Петра Толстого в качестве вице-президента ПАСЕ, сообщила в Facebook член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Январская сессия ПАСЕ будет горячей. В понедельник выдвинем альтернативного кандидата на должность президента ПАСЕ — Марию Мезенцеву в противовес главе группы левых Тини Коксу (член сената Нидерландов)", — написала политик.

Из-за карантина на сессию ПАСЕ поедут только Кравчук, Мезенцева, а также нардепы Сергей Соболев ("Батькивщина") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

Гончаренко в комментарии "Немецкой волне" сказал, что полномочия делегации Госдумы России будут обжаловать "на существенных основаниях", из-за нарушения статьи 3 устава Совета Европы.

В документе указывается, что каждый член ПАСЕ обязан признавать принцип верховенства права и гарантировать основные права человека всем лицам, находящимся под его юрисдикцией.

[ + – ] Заседание ПАСЕ пройдет 24 января Фото: rbc.ru

Обжаловать полномочия делегации Госдумы России "на существенных основаниях" можно, если в зале эту инициативу поддержат как минимум 30 депутатов из пяти национальных делегаций, пояснил Гончаренко.

Источники "Немецкой волны" в секретариате ПАСЕ сообщили, что руководство Госдумы РФ направило на имя президента ассамблеи письмо со списком членов новой делегации, которые будут представлять Россию.

Напомним, что в апреле прошлого года Гончаренко на три месяца лишили слова на заседаниях ПАСЕ из-за "доноса российской делегации".

Делегация России в ПАСЕ в июле прошлого года хотела инициировать принятие резолюции о "нарушении прав национальных меньшинств в Украине". В ней говорилось о "притеснении этнических русских, венгров, поляков, румын, белорусов, молдаван, греков, словаков и представителей других этнических групп".