Нардепку від "Слуги народу" Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ

Перша частина сесії ПАРЄ розпочнеться 24 січня. Цього дня українська делегація представить Марію Мезенцеву на посаду президента ПАРЄ на противагу голові групи лівих, члену сенату Нідерландів Тіні Коксу.

Голову української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), народну депутатку від "Слуги народу" Марію Мезенцеву висунули на пост президента ПАРЄ. Про це повідомила делегація Верховної Ради України в організації.

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Кандидатуру Мезенцевої на посаду президента ПАРЄ підтримав 31 член асамблеї із різних національних делегацій, зазначили представники України.

Перша частина сесії ПАРЄ 2022 року стартує 24 січня у Страсбурзі. Голосуватимуть за президента асамблеї наступного тижня.

Представники України ще отримують підписи членів ПАРЄ, загалом в організації представлено 47 країн. Якщо на пост президента асамблеї претендуватимуть дві або більше кандидатури, главу ПАРЄ оберуть таємним голосуванням.

Зазначимо, що зараз ПАРЄ керує бельгієць Рік Дамс.

Що відомо про Марію Мезенцеву?

Мезенцева стала новою головою делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи 11 січня минулого року. На цій посаді вона змінила "слугу народу" Єлизавету Ясько.

Марія Мезенцева розпочала політичну кар'єру у Харкові, у 2015 році її обрали депутатом міськради. Тоді вона балотувалася від партії "Самопоміч".

[ + – ] Мезенцева пройшла до Ради по мажоритарному округу №168

На виборах до Верховної Ради у 2019 році вона балотувалася як представник "Слуги народу" та стала нардепом у мажоритарному округу №168 (Шевченківський район Харкова).

У Раді вона обійняла посаду заступника голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Які плани делегація України в ПАРЄ?

Українська делегація разом із колегами з країн неформальної групи Baltic plus (Латвія, Литва, Естонія, Грузія та Польща) 24 січня мають намір оскаржити повноваження делегації з Росії, зокрема депутата Держдуми РФ Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ, повідомила у Facebook член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, нардеп від "Слуги народу" Євгена Кравчук.

"Січнева сесія ПАРЄ буде гарячою. У понеділок висунемо альтернативного кандидата на посаду президента ПАРЄ — Марію Мезенцеву на противагу голові групи лівих Тіні Коксу (член сенату Нідерландів)", — написала політикиня.

Через карантин на сесію ПАРЄ поїдуть лише Кравчук, Мезенцева, а також нардепи Сергій Соболєв ("Батьківщина") та Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

Гончаренко у коментарі "Німецькій хвилі" сказав, що повноваження делегації Держдуми Росії будуть оскаржувати "на суттєвих підставах" через порушення статті 3 статуту Ради Європи.

У документі зазначається, що кожен член ПАРЄ зобов'язаний визнавати принцип верховенства права та гарантувати основні права людини всім особам, які перебувають під його юрисдикцією.

[ + – ] Засідання ПАРЄ відбудеться 24 січня Фото: rbc.ru

Оскаржити повноваження делегації Держдуми Росії "з істотних підстав" можна, якщо в залі цю ініціативу підтримають як мінімум 30 депутатів із п'яти національних делегацій, пояснив Гончаренко.

Джерела "Німецької хвилі" в секретаріаті ПАРЄ повідомили, що керівництво Держдуми РФ надіслало на ім'я президента асамблеї листа зі списком членів нової делегації, які представлятимуть Росію.

Нагадаємо, що у квітні минулого року Гончаренка на три місяці позбавили слова на засіданнях ПАРЄ через "донос російської делегації".

Делегація Росії в ПАРЄ у липні минулого року хотіла ініціювати ухвалення резолюції про "порушення прав національних меншин в Україні". У ній йшлося про "пригнічення етнічних росіян, угорців, поляків, румунів, білорусів, молдаван, греків, словаків та представників інших етнічних груп".