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Тимошенко провела новогодние праздники в Дубае, куда переехала жить ее дочь, - СМИ (фото)

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нардеп Юлия Тимошенко. лидер Батькивщины
Фото: ba.org.ua | лидер "Батькивщины" и нардеп Юлия Тимошенко

СМИ запечатлели политика на камеру в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" 23 января.

Глава "Батькивщины" и нардеп Юлия Тимошенко почти месяц провела в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе.

Там рассказали, что Тимошенко улетела в Дубай.

Она покинула Украину 27 декабря, а вернулась обратно из эмиратов 23 января. Отмечается, что лидер "Батькивщины" прилетела обратно лишь накануне сессионной парламентской недели.

Еще журналисты узнали, что дочь Юлии Тимошенко недавно переехала в Дубай вместе с семьей.

Тимошенко в аэропорту Борисполь
Тимошенко в аэропорту Борисполь

Отметим, недавно в расследовании журналистов говорилось о том, что первая леди страны Елена Зеленская вместе с детьми, родителями и друзьями отдыхала на Сейшельских островах.

Напомним, в начале января президент Владимир Зеленский отдохнул на горнолыжном курорте в Карпатах в Буковеле. Украинцы массово делились снимками с главой государства в интернете.