Тимошенко провела новорічні свята в Дубаї, куди переїхала жити її донька, — ЗМІ (фото)

ЗМІ зняли політикиню на камеру у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" 23 січня.

Глава "Батьківщини" та нардепка Юлія Тимошенко майже місяць провела в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Державній прикордонній службі.

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Там розповіли, що Тимошенко відлетіла до Дубая.

Вона залишила Україну 27 грудня, а повернулася назад із Еміратів 23 січня. Наголошується, що лідерка "Батьківщини" прилетіла назад лише напередодні сесійного парламентського тижня.

Ще журналісти дізналися, що донька Юлії Тимошенко нещодавно переїхала до Дубая разом із сім'єю.

[ + – ] Тимошенко в аеропорту Бориспіль

Зазначимо, нещодавно в розслідуванні журналістів ішлося про те, що перша леді країни Олена Зеленська разом із дітьми, батьками та друзями відпочивала на Сейшельських островах.

Нагадаємо, на початку січня президент Володимир Зеленський відпочив на гірськолижному курорті в Карпатах у Буковелі. Українці масово ділилися знімками з главою держави в інтернеті.