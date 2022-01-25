Первому заместителю Кличко вручили подозрение. Мэр Киева обвинил СНБО в давлении

Производство, по словам мэра, касается лишения СНБО земельного участка в столице. Информацию о вручении подозрения Фокусу подтвердили в прокуратуре.

Правоохранители вручили подозрение первому заместителю главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николаю Поворознику. Об этом во вторник, 25 января, Фокусу сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Детали производства в ведомстве пообещали сообщить позже.

В своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко сообщил, что его заместителя подозревают в лишении аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) земельного участка в столице.

По словам председателя КГГА, в 2019 году столичные власти лишили СНБО права пользования земельным участком, расположенным по улице Щусева, неподалеку от станции метрополитена "Сырец". Кличко заверил, что руководство города привело в порядок территорию, которая была заброшена — вывезло оттуда мусор, провело благоустройство участка и обустроило на том месте сквер.

"Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичные власти", — написал градоначальник.

Кличко также объяснил, что в 2009 году территория была передана аппарату Совета нацбезопасности и обороны в постоянное пользование для строительства, использования и обслуживания жилых домов с подземной парковкой и другими объектами инфраструктуры. Однако уже в 2019 году, по словам главы КГГА, столичные чиновники выяснили, что "все 10 лет участок не использовался по назначению", а строительство на нем так и не было начато — вместо этого на территории образовалась стихийная свалка.

[ + – ] Пост Кличко в телеграм-канале

Ранее мы рассказывали об обысках в КГГА, которые Кличко назвал попыткой центральной власти уничтожить его репутацию.

Также Фокус разбирался, зачем президенту Владимиру Зеленскому необходимо противостояние с мэром столицы.