Першому заступнику Кличка вручили підозру. Мер Києва звинуватив РНБО в тиску

Провадження, за словами мера, стосується позбавлення РНБО земельної ділянки в столиці. Інформацію про вручення підозри Фокусу підтвердили в прокуратурі.

Правоохоронці вручили підозру першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколі Поворознику. Про це у вівторок, 25 січня, Фокусу повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Деталі провадження у відомстві пообіцяли повідомити згодом.

У своєму телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко повідомив, що його заступника підозрюють у позбавленні апарату Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) земельної ділянки в столиці.

За словами голови КМДА, у 2019 році столична влада позбавила РНБО права користування земельною ділянкою, розташованою на вулиці Щусєва, неподалік від станції метрополітену "Сирець". Кличко запевнив, що керівництво міста упорядкувало територію, яка була занедбана, — вивезло звідти сміття, провело благоустрій ділянки й облаштувало на тому місці сквер.

"Але РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками та через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу", — написав градоначальник.

Кличко також пояснив, що у 2009 році територію було передано апарату Ради нацбезпеки та оборони в постійне користування для будівництва, використання й обслуговування житлових будинків із підземним паркуванням та іншими об'єктами інфраструктури. Проте вже у 2019 році, за словами голови КМДА, столичні чиновники з'ясували, що "всі 10 років ділянка не використовувалася за призначенням", а будівництво на ній так і не було розпочато — натомість на території утворилося стихійне звалище.

[ + – ] Пост Кличка у телеграм-каналі

Раніше ми розповідали про обшуки в КМДА, які Кличко назвав спробою центральної влади знищити його репутацію.

Також Фокус розбирався, навіщо президенту Володимиру Зеленському потрібне протистояння з мером столиці.