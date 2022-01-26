Чиновники соврали в декларациях на сумму более 1,2 млрд гривен

Рекордсменом по неправдивой информации в декларации оказался нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

В прошлом году чиновниками было подано 119 деклараций с признаками уголовных правонарушений. В связи с этим было зарегистрировано 56 производств, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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В 2021 году агентство полностью проверило 1026 деклараций и выявило недостоверные сведения на сумму более 1,2 млрд гривен.

Нарушения были найдены в каждой третьей декларации, что предусматривает уголовную или административную ответственность.

Как сообщалось, признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В этих документах сотрудники НАПК обнаружили несостыковок на 1,1 млн. гривен. В этом списке числятся 2 декларации судей КСУ и 19 деклараций нардепов.

Больше всего недостоверных сведений на 73 млн гривен НАПК обнаружило в декларации нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Материалы об обнаруженных признаках уголовных правонарушений переданы в соответствующие органы.

Также в прошлом году выявлены неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн. гривен в 11 протоколах, среди которых эксзамглавы ДБР и нардеп.

Признаки административного правонарушения были выявлены в 171 декларации. Среди них – судьи КС и ВС, 2 министра и 16 нардепов.

Ранее сообщалось, что НАПК обнаружило нарушения в декларации нардепа "Слуги народа" Юрия Камельчука. Он не задекларировал три фирмы, арендованную квартиру в Киеве и кредит в Приватбанке.

Напомним, согласно проверке декларации главы Офиса президента Андрея Ермака, он потратил около трех миллионов гривен на покупку автомобиля.