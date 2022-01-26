Чиновники збрехали в деклараціях на суму понад 1,2 млрд гривень

Рекордсменом із неправдивої інформації в декларації виявився нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Минулого року чиновниками було подано 119 декларацій з ознаками кримінальних правопорушень. У зв'язку з цим було зареєстровано 56 проваджень, повідомило Національне агентство із запобігання корупції.

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У 2021 році агентство повністю перевірило 1 026 декларацій та виявило недостовірні відомості на суму понад 1,2 млрд гривень.

Порушення було знайдено в кожній третій декларації, що передбачає кримінальну чи адміністративну відповідальність.

Як повідомлялося, ознаки кримінальних правопорушень виявлено в 119 деклараціях. У цих документах співробітники НАЗК виявили нестикування на 1,1 млн гривень. У цьому списку числяться 2 декларації суддів КСУ та 19 декларацій нардепів.

Найбільше недостовірних відомостей на 73 млн гривень НАЗК виявило у декларації нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Матеріали про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передано до відповідних органів.

Також минулого року виявлено непідтверджені активи на загальну суму 84,8 млн гривень в 11 протоколах, серед яких ексзамглави ДБР і нардеп.

Ознаки адміністративного правопорушення було виявлено у 171 декларації. Серед них — судді КС та ВС, 2 міністри та 16 нардепів.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило порушення в декларації нардепа "Слуги народу" Юрія Камельчука. Він не задекларував три фірми, орендовану квартиру в Києві та кредит у Приватбанку.

Нагадаємо, згідно з перевіркою декларації глави Офісу президента Андрія Єрмака, він витратив майже три мільйони гривень на покупку автомобіля.