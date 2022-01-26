Британия разместит свои войска в Восточной Европе в случае агрессии РФ, - Борис Джонсон

Власти Британии, в случае вторжения России на украинскую территорию, введут против Путина "максимально жесткие санкции".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, желая предотвратить российское вторжение в Украину, демонстрирует готовность отправить войска, чтобы помочь защитить страны в Восточной Европе, если в этом возникнет необходимость, сообщает Independent.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Борис Джонсон заявил, что он консолидирует усилия западных стран, чтобы сдержать российскую агрессию. И призвал представителей оппозиционной партии лейбористов сосредоточиться на кризисе на украинских границах, вместо того, чтобы заниматься мелкими политическими дрязгами.

Британский премьер выразил уверенность, что в условиях продолжающегося кризиса, вызванного российской агрессией, Европа останется сильной и единой, верной демократическим принципам, на которых построена.

У нас должен быть подготовлен максимально жесткий пакет санкций, чтобы удержать президента Путина от того, что я считаю безрассудным и катастрофическим — от вторжения (в Украину — Ред.), подчеркнул Джонсон.

Ранее Фокус сообщал о призыве главы МИД Великобритании Элизабет Трасс к лидерам европейских стран сделать как можно больше для поддержки Украины, находящейся под угрозой российского вторжения. Помощь, по мнению Трасс, должна состоять как в поставках оружия и военного снаряжения Украине, так и в введении новых санкций против России.

Недавно стало известно, что санкции против России, которые планирует ввести Великобритания, могут затронуть персонально Путина. Также эти новые ограничительные меры будут иметь разрушительный эффект для российской экономики.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что среди военных поставок США и Великобритании, которые прибывают на украинскую территорию, есть очень много технически продвинутых вещей, ранее недоступных для ВСУ.