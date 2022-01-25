Резников оценил вооружение от США и Британии: "Раньше могли о таком только мечтать"

США и Британия передали Украине для усиления обороноспособности "много интересных вещей", сообщил министр обороны.

Киев получил от партнеров "много интересного", о чем ранее наша страна "могла только мечтать". Таким образом глава Минобороны Алексей Резников прокомментировал поставки вооружения от США и Британии в Украину, о чем шла речь в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

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Министр не стал раскрывать деталей на счет полученного вооружения от США и Британии в Украину, однако отметил, что "там много интересного". Также он подчеркнул, что давно ведет переговоры с партнерами, последствия которых можно оценить наглядно.

"Последствия вы видите — самолеты, которые прилетают из Лондона, два самолета из США… А завтра (25 января — Ред.) мы встречаем третий самолет с помощью", — заявил чиновник.

Также Резников не ответил прямо на вопрос, получила ли Украина системы ПВО и ракеты Patriot.

"Но поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше", — отметил глава Минобороны.

Напомним, недавно Украина получила от США более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности на фоне возможного вторжения РФ в Украину.

Еще сообщалось, что из-за возможного вторжения России в Украину Британия поставила Киеву пакет помощи для повышения обороноспособности.