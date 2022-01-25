Резніков оцінив озброєння від США та Британії: "Раніше могли про таке тільки мріяти"

США та Британія передали Україні для посилення обороноздатності "багато цікавих речей", повідомив міністр оборони.

Київ отримав від партнерів "багато цікавого", про що раніше наша країна "могла лише мріяти". Так глава Міноборони Олексій Резніков прокоментував постачання озброєння від США та Британії в Україну, про що йшлося в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

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Міністр не став розкривати деталей щодо отриманого озброєння від США та Британії в Україну, однак зазначив, що "там багато цікавого". Також він наголосив, що давно веде переговори з партнерами, наслідки яких можна оцінити наочно.

"Наслідки ви бачите — літаки, які прилітають з Лондона, два літаки зі США... А завтра (25 січня — Ред.) ми зустрічаємо третій літак із допомогою", — заявив чиновник.

Також Резніков не відповів прямо на запитання, чи Україна отримала системи ППО та ракети Patriot.

"Але повірте, у тій допомозі вже є багато цікавих речей, про які ми мріяли раніше", — зазначив глава Міноборони.

Нагадаємо, що нещодавно Україна отримала від США понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності на тлі можливого вторгнення РФ в Україну.

Ще повідомлялося, що через можливе вторгнення Росії в Україну Британія поставила Києву пакет допомоги для підвищення обороноздатності.