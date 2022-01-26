Британія розмістить свої війська у Східній Європі у разі агресії РФ, — Борис Джонсон

Влада Британії, у разі вторгнення Росії на українську територію, введе проти Путіна "максимально жорсткі санкції".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, бажаючи запобігти російському вторгненню в Україну, демонструє готовність відправити війська, щоб допомогти захистити країни у Східній Європі, якщо в цьому виникне потреба, повідомляє Independent.

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Борис Джонсон заявив, що консолідує зусилля західних країн, щоб стримати російську агресію. І закликав представників опозиційної партії лейбористів зосередитися на кризі на українських кордонах, замість займатися дрібними політичними чварами.

Британський прем'єр висловив упевненість, що в умовах кризи, викликаної російською агресією, Європа залишиться сильною і єдиною, вірною демократичним принципам, на яких побудована.

У нас має бути підготовлений максимально жорсткий пакет санкцій, щоб утримати президента Путіна від того, що я вважаю безрозсудним і катастрофічним від вторгнення (в Україну — Ред.), підкреслив Джонсон.

Раніше Фокус повідомляв про заклик глави МЗС Великобританії Елізабет Трасс до лідерів європейських країн зробити якнайбільше для підтримки України, яка перебуває під загрозою російського вторгнення. Допомога, на думку Трасс, має полягати як у постачанні зброї та військового спорядження Україні, так і у введенні нових санкцій проти Росії.

Нещодавно стало відомо, що санкції проти Росії, які планує ввести Великобританія, можуть торкнутися персонально Путіна. Також ці нові обмежувальні заходи матимуть руйнівний ефект для російської економіки.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що серед військових поставок США та Великої Британії, які прибувають на українську територію, є дуже багато технічно просунутих речей, раніше недоступних для ЗСУ.