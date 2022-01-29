Война оппозиции. Кто, кроме Петра Порошенко, может стать главным оппонентом власти
Петр Порошенко претендует на статус лидера оппозиции, однако примерить на себя это звание хотят и другие.
"Не надо объединяться вокруг президента Зеленского или президента Порошенко. Надо объединяться вокруг Украины", — заявил недавно бывший глава МВД Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он также призвал украинских политиков объединиться перед угрозой со стороны РФ. Во время этого выступления Петр Порошенко, тоже находившийся в студии, утвердительно кивал головой.
Впрочем, уголовное расследование "угольного дела", по которому пятого президента подозревают в госизмене, дает шанс на политическое укрепление не только партии Порошенко, но и другим оппозиционным проектам. Поэтому их лидеры объединяться не спешат. Особенно вокруг главы партии "Европейская солидарность", уголовное преследование которого не прекратилось.
"Если власти смогут правильно связать Порошенко с Медведчуком, у него не будет шансов на электоральный рост. В таком случае другие оппозиционные политики будут претендовать на голоса, которые могли бы достаться Порошенко, если бы не было этого дела", — рассуждает в разговоре с Фокусом политтехнолог Олег Постернак.
По его словам, больше всего шансов подняться на электоральном поле Порошенко есть у Юлии Тимошенко, которая возглавляет партию "Батькивщина". Потенциал ее роста Постернак видит в связи с жесткой риторикой Тимошенко по поводу земельной реформы, тарифных вопросов и соцобеспечения. Она стабильно держится на третьей строчке президентского рейтинга, а "Батькивщина", по данным январского соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), на парламентских выборах набрала бы 13,3%.
Символически против Зеленского объединиться могут. Но что касается создания блоков во главе с Порошенко, на это никто не согласится, кроме Киры Рудык, у которой нет других перспектив
Рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана", по данным КМИС, составляет 4,7%. Бывший премьер, по мнению Постернака, не поддержит Петра Порошенко, поскольку пятый президент во времена их сотрудничества вставлял тому палки в колеса.
Растет рейтинг УДАРа Виталия Кличко. По результатам опроса КМИС, в октябре 2021 УДАР поддерживали 2,4% избирателей. В декабре того же года – 3,7% избирателей. А теперь – 4,5%. По информации некоторых СМИ, в ближайшее время мэр планирует очередной съезд своей партии, где будут обсуждаться вопросы политического будущего Кличко и его политической силы.
Петр Порошенко и Виталий Кличко: сложная дружба
У Виталия Кличко с Петром Порошенко запутанная история. С одной стороны, мэр Киева пытается публично не связывать себя с пятым президентом: идет на больничный, когда Порошенко возвращается из Варшавы в Украину, не называет лидера "Европейской солидарности" по имени, когда осуждает в соцсетях "те действия, которые проходят сегодня в отношении пятого президента Украины".
Притула – это модернизированный вариант Зеленского для Западной Украины. Его аудитория – люди до 40 лет. Этот электорат нужен Порошенко, чтобы обеспечить себе выход во второй тур с Зеленским
С другой стороны, 20 января Киевсовет поддержал обращение депутатов к президенту Зеленскому по поводу политического преследования Петра Порошенко. По словам политтехнолога Андрея Золотарева, без поддержки Кличко этого бы не было.
Скорее всего, политик пытается усидеть на двух стульях: не светиться публично даже рядом с Петром Порошенко, чтобы не раздражать Банковую, с которой у него сложные отношения, но и не разрывать связь с пятым президентом, без которого у него не будет достаточной поддержки в Киевсовете.
"Думаю, он колебался, но вернулся в сторону Порошенко. Такая же команда — "прокачать тему осуждения дела Порошенко" — пошла на уровне облсоветов, где есть фракция ЕС", — рассказывает Золотарев. По его словам, Кличко давно размышляет о политическом будущем, ведь он не может постоянно занимать пост мэра столицы. Поскольку УДАР и "Евросолидарность" находятся в одной электоральной нише, вероятно, при определенных обстоятельствах партии могут объединиться, как это произошло в 2014 году, когда Виталий Кличко уступил место на выборах президента Петру Порошенко, получив перспективу стать городским головой Киева.
"Мы стояли и боролись рядом на Майдане. И мы будем плечом к плечу работать над преобразованием Украины", — говорил тогда Виталий Кличко.
На этот раз политики могут договориться иначе: мэра Киева выдвинуть в президенты, а Петра Порошенко — в премьеры.
"Такая перспектива существует", — говорит Золотарев, хотя серьезно о ней еще не размышляют ни в УДАРе, ни в "Евросолидарности". Для ее реализации требуются определенные обстоятельства. К примеру, если уголовный процесс над Петром Порошенко приведет к тому, что он не сможет участвовать в выборах главы государства.
Пока же, по мнению политолога Владимира Фесенко, Виталий Кличко хочет быть самостоятельным лидером. У него серьезные амбиции и есть желание поучаствовать в президентских выборах. А все, у кого есть такие планы, откажутся от объединения с Порошенко.
"Символически против Зеленского объединиться могут. Но что касается создания блоков во главе с Порошенко, на это никто не согласится, кроме Киры Рудык, у которой нет других перспектив", — рассуждает эксперт.
Новые лица: Сергей Притула, Дмитрий Разумков
Еще один возможный претендент на электорат Петра Порошенко – телевизионный ведущий Сергей Притула. Ряд экспертов скептически относится к его политическим перспективам, поскольку, по словам Фесенко, для патриотического сегмента избирателей кандидат-шоумен является личным оскорблением. Притула уже пробовал свои шансы в политике, баллотируясь на выборах мэра Киева в 2020 году от партии "Голос". Тогда он занял третье место, обогнав кандидатов от "Слуги народа" и "Батькивщины". Из своего проигрыша трагедии не делал, считая, что просто не смог мобилизовать свой электорат, которому 18–29 лет.Важно
Теперь Притула планирует зарегистрировать свою партию, которая находится в процессе создания. В соцопросе группы "Рейтинг" от 10-12 декабря 2021 года у гипотетической партии Притулы — 7,5% электоральной поддержки в Киеве. Он уступил "Разумной политике" Дмитрия Разумкова (9,4%), партии "Слуга народа" (13,3%), "Евросолидарности" Петра Порошенко (17%) и УДАРу Виталия Кличко (19,1%). В общенациональные опросы гипотетическую партию Притулы не включали.
Однако, по словам Олега Постернака, с Сергеем Притулой работают опытные политтехнологи, поэтому у него есть возможность привлечь на свою сторону молодую аудиторию, которую не удается очаровать пятому президенту.
"Притула — это модернизированный вариант Зеленского для Западной Украины. У него, в отличие от президента, стойкая патриотическая, даже умеренно националистическая позиция, высокая узнаваемость. Его аудитория — люди до 40 лет. Этот электорат нужен Порошенко, чтобы обеспечить себе выход во второй тур с Зеленским", — комментирует Постернак.
Другому "новому лицу" Украины — бывшему председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову — вряд ли удастся привлечь на свою сторону избирателей Петра Порошенко, потому что электораты политиков не пересекаются. По результатам соцопросов, у гипотетической политсилы Разумкова "Разумная политика" около 6% поддержки. Эксперты считают, что перспективы роста у него за счет бывших избирателей Владимира Зеленского, чья партия "Слуга народа" постепенно теряет позиции.
По ту сторону баррикад: Мураев, Медведчук, ОПЗЖ
Пока в патриотическом сегменте разворачивается борьба за избирателя, по ту сторону баррикад, где находятся второй подозреваемый в "угольном деле", Виктор Медведчук, и политическая партия ОПЗЖ, бушуют собственные страсти. 23 января МИД Великобритании заявил, что российское правительство стремится поставить в Киеве пророссийского лидера в случае оккупации Украины: "Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев".
В России эту информацию отрицают. Сам Мураев, которому принадлежит телеканал НАШ, в интервью западным СМИ заявил, что глава британского МИД Элизабет Трасс была дезинформирована. Он также напомнил, что находится под российскими санкциями и считает это одним из доводов в пользу того, что он не работает на Москву.
Политологи в разговоре с Фокусом предполагают, что информация о Евгении Мураеве — целенаправленный "слив" российских спецслужб, чтобы подогреть озабоченность Запада. В конце концов, Мураев — не самый близкий к Кремлю человек.
Также информация о бывшем нардепе могла просочиться из-за внутренних распрей пророссийского политлагеря Украины. По словам Фесенко, после того как близкие к Виктору Медведчуку телеканалы попали под санкции, избиратели ОПЗЖ перешли на телеканал "НАШ". Это способствовало повышению рейтингов Мураева и его партии, а рейтинг ОПЗЖ, наоборот, упал. По результатам соцопросов КМИС, с января прошлого года рейтинг ОПЗЖ упал с 20,7% до 11,6%.
"Раскол пророссийского лагеря — технологически правильная история. В Офисе президента, видимо, мечтают, чтобы человек, похожий на Мураева, появился и в патриотическом лагере и забрал голоса у Порошенко", — комментирует эксперт.Важно
В отличие от Медведчука, пропавшего из информационного пространства вместе с заблокированными телеканалами, рейтинг Порошенко стабилен. В борьбе с Офисом президента, который он считает заказчиком "угольного дела" против него, Порошенко удалось активизировать собственное электоральное ядро, хотя новые сторонники, по мнению Постернака, не присоединяются, а антирейтинг политика остается высоким. Однако Порошенко убежден, что остается главным оппонентом власти, претендуя на весь электорат, который против Зеленского. После того как суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, в отличие от Виктора Медведчука, который с мая 2021 года находится под домашним арестом, он чувствует себя победителем.