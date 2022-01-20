Объединение отменяется. Почему другие оппозиционеры не поддержали Порошенко

Петр Порошенко призвал к объединению демократической оппозиции. Однако желающих почти нет.

В понедельник, 17 января, у входа в Печерский суд столицы Петр Порошенко выступил с речью, в которой анонсировал начало объединения демократических оппозиционных сил для противостояния российской агрессии. Но эксперты, к которым обратился Фокус, сомневаются в том, что под крылом пятого президента соберется хотя бы половина украинской оппозиции.

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Петр Порошенко и украинская оппозиция: поддержка на словах

После того, как 18 декабря прошлого года следователи Государственного бюро расследований безуспешно попытались вручить Петру Порошенко повестку на допрос по уголовному делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО, в жизни политика начался новый этап, который команда Порошенко назвала политическим преследованием оппозиции.

В такие моменты оппозиция действует последовательно. С одной стороны, напоминает людям, какая плохая власть, с другой — не слишком вписывается за фигуранта дела, не желая добавлять ему политические баллы.

"Оппозиция сейчас — это все ситуативные союзники. Они не будут особенно поддерживать Порошенко, но и помогать Офису президента тоже не будут. Они группируются вокруг цели — ослабить влияние Зеленского. Программа максимум — спровоцировать досрочные президентские выборы", — считает политический аналитик Руслан Бизяев.

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Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая при президентстве Януковича сама побывала на скамье подсудимых, советует Порошенко не пытаться избежать следствия: "Если Порошенко верит в свою правоту и у него на душе все спокойно, надо оставаться у себя на родине, проходить все правые и неправые суды, доказывая, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честна".

Бывший соратник действующего президента Дмитрий Разумков говорит: у него создается впечатление, что в этом деле больше политики. По его словам, плохо, когда у президента нет политических оппонентов, но есть личные враги. В партии "Слуга народа" ожидают справедливый судебный процесс и решение.

Открыто поддержал Порошенко мэр Киева Виталий Кличко: "Те действия, которые происходят сегодня по пятому президенту Украины, вредят государству. Ведь когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины. Что думает весь мир, когда два президента одной страны конфликтуют между собой?".

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Провальная инициатива

Через месяц отсутствия в Украине Порошенко вернулся, чтобы, по его словам, объединиться для борьбы.

"Мы начинаем процесс объединения всех демократических оппозиционных сил", — заявил он перед тем, как суд начал избирать ему меру пресечения по делу о государственной измене и содействии террористическим организациям. Эксперты уверены, что такая инициатива обречена, поскольку сегодняшняя оппозиция объединяется исключительно желанием устранить действующую власть и спровоцировать досрочные президентские или парламентские выборы.

"Трудно сказать, кто из оппозиции согласится на такую авантюру. Топовых фигур вокруг Порошенко точно не будет, поскольку все отлично знают цену слова, которое дает Порошенко: много обещать, а потом бросить. Яценюк прекрасно помнит историю Кабмина-камикадзе, как его выдавливали из премьерского кресла. Садовый может вспомнить мусорную блокаду, кто ее организовал. Тимошенко помнит и 2005 год, и 2019, как он ее технично третировал. Зачем это счастье партии "Голос", которая уже стала отработанным политическим материалом, которому ничего не светит? Думаю, если рейтинг партии ниже диетического кефира, то ей нечего терять. Вот она может к нему присоединиться", — говорит Фокусу политолог Андрей Золотарев.

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Политтехнолог Борис Тизенгаузен подтверждает, что возле Порошенко вряд ли появятся политические тяжеловесы. По его словам, объединяться готовы те, кому нечего терять.

"С Гройсманом у них свои счеты остались. С политтехнологической точки зрения это наводит на мысль, что связываться с ним себе дороже. Несмотря на публичную поддержку, Кличко внезапно заболел и не смог встретить Порошенко в аэропорту, хотя работа с ним ведется, у них одна электоральная база. У Кличко без "Европейской солидарности" нет большинства в Киевсовете. Но даже он не будет забывать о собственных интересах", — говорит Тизенгаузен.

Эксперты отмечают, что, несмотря на то, что сейчас Порошенко медийно затмил оппозицию, долгосрочного эффекта это не даст. По их словам, идентичный сценарий был, когда силовики и правоохранительные органы сработали по отношению к Виктору Медведчуку. Наибольшую поддержку Порошенко может получить со стороны тех, кто раньше был у власти.

Подтверждает этот тезис заявление представителя партии "Свобода" Игоря Мирошниченко, который указывает на необходимость объединения: "Объединяться следует не вокруг Порошенко, а вокруг оппозиции, которая противостоит этой власти. Нравится кому-то Порошенко или нет, но сегодня он лидер. Если его посадят, придут за другим оппозиционером".

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Порошенко не стоит ожидать поддержки и от тех, кто фигурирует в этом деле, — ОПЗЖ.

"У нас не может быть с Порошенко единого фронта. Никогда. Медведчук все это время спокойно защищает себя в рамках следствия, а Порошенко использует все это как пиар", — говорит Фокусу нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Дело Порошенко и новый политический сезон

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация с Порошенко выгодна Офису президента. Это решает две задачи: подсвечивает темные пятна на репутации пятого президента и вынуждает, пусть и временно, забыть об оппозиции.

"Порошенко выгоден Зеленскому, поскольку он загоняет в тень другие новые проекты. Все внимание сейчас приковано к Порошенко, но его рейтинг не растет. Секторальный электорат "Армiя. Мова. Вiра" на месте. Да, у лидера ЕС железобетонное электоральное ядро, но у него нет тенденции к росту", — считает Андрей Золотарев.

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По последним социологическим опросам Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, проведенного совместно с Центром Разумкова, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, в первом туре Зеленский получил бы 24% голосов, а Порошенко — 16%. Именно этот фактор, по мнению политических аналитиков, удерживает оппозицию от объединения.

"Остальная оппозиция сейчас будет пытаться переключать внимание на экономическую и социальную повестку, тогда как Порошенко движется в русле чисто политической повестки дня", — отмечает Тизенгаузен. По его словам, пятый президент будет вкладывать в это все ресурсы, не в последнюю очередь человеческие.

Эксперты делают вывод, что своим возвращением Порошенко открыл новый политический сезон, который может завершиться полной внутренней дестабилизацией и досрочными парламентскими выборами.