Об'єднання скасовується. Чому інші опозиціонери не підтримали Порошенка

Петро Порошенко закликав до об’єднання демократичної опозиції. Проте охочих майже немає.

У понеділок, 17 січня, біля входу до Печерського суду столиці Петро Порошенко виступив із промовою, в якій анонсував початок об’єднання демократичних опозиційних сил для протистояння російській агресії. Але експерти, до яких звернувся Фокус, сумніваються в тому, що під крилом п’ятого президента збереться бодай половина української опозиції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Петро Порошенко й українська опозиція: підтримка на словах

Після того, як 18 грудня минулого року слідчі Державного бюро розслідувань безуспішно спробували вручити Петрові Порошенку повістку про допит у кримінальній справі про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО, у житті політика розпочався новий етап, який команда Порошенка назвала політичним переслідуванням опозиції.

У такі моменти опозиція діє послідовно. З одного боку, нагадує людям, яка погана влада, з другого — не надто вписується за фігуранта справи, не бажаючи додавати йому забагато політичних балів.

"Опозиція зараз — це все ситуативні союзники. Вони не сильно підтримуватимуть Порошенка, але й допомагати Офісу президента теж не будуть. Вони групуються навколо мети — послабити вплив Зеленського. Програма максимум — спровокувати дострокові президентські вибори", — вважає політичний аналітик Руслан Бізяєв.

Топових постатей навколо Порошенка точно не буде, оскільки всі чудово знають ціну слова, яке дає Порошенко. політолог Андрій Золотарьов

Так, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка за часів президентства Януковича була на лаві підсудних, радить Порошенку не намагатися уникнути слідства: "Якщо Порошенко вірить у свою правоту й у нього на душі все спокійно, треба залишатися у себе на батьківщині, проходити всі правосудні та неправосудні суди, доводячи, що ти не порушував закон і що твоя позиція чесна".

Колишній соратник чинного президента Дмитро Разумков каже, що в нього складається враження, що в цій справі більше політики. За його словами, погано, коли президент не має політичних опонентів, але має особистих ворогів. У партії "Слуга народу" очікують справедливого судового процесу та рішення.

Відкрито підтримав Порошенка мер Києва Віталій Кличко: "Ті дії, які відбуваються сьогодні щодо п’ятого президента України, шкодять державі. Адже коли такі серйозні виклики й усередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України. Що думає весь світ, коли два президенти однієї країни конфліктують між собою?".

Провальна ініціатива

За місяць відсутності в Україні Порошенко повернувся, щоб, за його словами, об’єднатися для боротьби.

"Ми розпочинаємо процес об’єднання всіх демократичних опозиційних сил", — заявив він перед тим, як суд почав обирати йому запобіжний захід у справі про державну зраду та сприяння терористичним організаціям. Експерти впевнені, що така ініціатива приречена, оскільки сьогоднішню опозицію об’єднує виключно бажання усунути чинну владу та спровокувати дострокові президентські чи парламентські вибори.

"Важко сказати, хто з опозиції погодиться на таку авантюру. Топових постатей навколо Порошенка точно не буде, оскільки всі чудово знають ціну слова, яке дає Порошенко: багато обіцяти, а потім кинути. Яценюк чудово пам’ятає історію Кабміна-камікадзе, як його вичавлювали з прем’єрського крісла. Садовий може згадати сміттєву блокаду, хто її організував. Тимошенко пам’ятає і 2005 рік, і 2019, як він її технічно третирував. Навіщо це щастя партії "Голос", яка вже є відпрацьованим політичним матеріалом, якому нічого не світить? Гадаю, якщо рейтинг партії нижчий за дієтичний кефір, то їй нема чого втрачати. Ось вона може до нього приєднатися", — каже Фокусу політолог Андрій Золотарьов.

Важливо

Закон граблів замість закону бумерангу. Чому справа Порошенка закінчиться пшиком

Політтехнолог Борис Тізенгаузен підтверджує, що біля Порошенка навряд чи з’являться політичні важкоатлети. За його словами, об’єднуватися готові ті, кому нема чого втрачати.

"З Гройсманом у них свої рахунки лишилися. З політтехнологічного погляду це наводить на думку, що зв’язуватися з ним собі дорожче. Незважаючи на публічну підтримку, Кличко раптово захворів і не зміг зустріти Порошенка в аеропорту, хоча робота з ним ведеться, вони мають одну електоральну базу. У Кличка без "Європейської солідарності" немає більшості в Київраді. Але навіть він не забуватиме про власні інтереси", — каже Тізенгаузен.

Експерти зазначають, що попри те, що зараз Порошенко медійно затьмарив опозицію, довгострокового ефекту це не дасть. За їхніми словами, ідентичний сценарій був, коли силовики та правоохоронні органи спрацювали щодо Віктора Медведчука. Найбільшу підтримку Порошенко може отримати з боку тих, хто раніше був при владі.

Підтверджує цю тезу заява представника партії "Свобода" Ігоря Мірошниченка, який вказує на необхідність об’єднання: "Об’єднуватись повинні не навколо Порошенка, а навколо опозиції, яка протистоїть цій владі. Подобається комусь Порошенко чи ні, але сьогодні він лідер. Якщо його посадять, прийдуть за іншим опозиціонером".

Важливо

"Тисну руку. Обіймаю". Чому Порошенко не сяде і за що його по-справжньому варто судити

Порошенкові не варто чекати на підтримку і від тих, хто фігурує в цій справі, — ОПЗЖ.

"У нас не може бути з Порошенком єдиного фронту. Ніколи. Медведчук увесь цей час спокійно себе захищає в межах слідства, а Порошенко використовує все це як піар", — каже Фокусу нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Справа Порошенка та новий політичний сезон

Експерти зазначають, що нинішня ситуація з Порошенком вигідна Офісу президента. Це розв’язує два завдання: підсвічує темні плями на репутації п’ятого президента та змушує, хоч і тимчасово, забути про опозицію.

"Порошенко вигідний Зеленському, оскільки він заганяє у тінь інші нові проєкти. Уся увага зараз прикута до Порошенка, але його рейтинг не зростає. Секторальний електорат "Армія. Мова. Віра" на місці. Так, у лідера ЄС залізобетонне електоральне ядро, але воно не має тенденції до зростання", — вважає Андрій Золотарьов.

Важливо

Посади папередніка. Де Порошенко потрібніший Зеленському – у в'язниці чи на виборах?

За останніми соціологічними опитуваннями Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, проведеного спільно з Центром Разумкова, якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то в першому турі Зеленський отримав би 24% голосів, а Порошенко — 16%. Саме цей чинник, на думку політичних аналітиків, утримує опозицію від об’єднання.

"Решта опозиції зараз намагатиметься перемикати увагу на економічну та соціальну повістку, тоді як Порошенко рухається в руслі суто політичного порядку денного", — зазначає Тізенгаузен. За його словами, п’ятий президент вкладатиме в це всі ресурси, не в останню чергу людські.

Експерти роблять висновок, що своїм поверненням Порошенко відкрив новий політичний сезон, який може закінчитися повною внутрішньою дестабілізацією та достроковими парламентськими виборами.