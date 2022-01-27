"Проведу тут много часов": нардеп застрял в аэропорту Германии из-за отмены рейса Lufthansa

Парламентарий Алексей Гончаренко обвинил авиакомпанию в том, что она не предупредила пассажиров об изменении в расписании. Хотя об отмене ночных рейсов в Киев было известно еще неделю назад.

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейс "Франкфурт – Киев", вылетающий в 17:10. Следующий рейс в украинскую столицу отправляется через 12 часов. Все это время пассажиры, не осведомленные в изменениях расписания полетов авиакомпании, должны провести в аэропорту, сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Сегодня я проведу тут много часов. Все благодаря немецкой авиакомпании Lufthansa (отдельная благодарность им). Как оказалось, последнюю неделю рейс Франкфурт-Киев, который вылетает в 17:10, откладывают. А люди должны ждать более чем 12 часов в аэропорту", — написал он.

В то же время Гончаренко посетовал, что лоукостер в качестве компенсации предлагает пассажирам ваучер в размере 10 евро, который можно потратить на еду.

"И знаете, какова причина задержек и многочасовых ожиданий пассажиров? Экипажу опасно ночевать в Киеве!", — уточнил Гончаренко.

[ + – ] Пост Алексея Гончаренко, который планировал улететь вечером в Киев

Примечательно, что об отмене ночных рейсов лоукостера в Киев писали еще на прошлой неделе. Тогда экс-депутат Виктория Войцицкая сообщила, что компания перенесла перелет в Киев из Мюнхена. Это объяснили сложной политической ситуацией.

Ранее Фокус сообщал о том, что в аэропорту "Борисполь" застряли около полутысячи туристов. Самолет авиакомпании Azur Air Ukraine задержался на более, чем 16 часов. Все это время пассажиры вынуждены были ждать в помещении аэропорта.