"Проведу тут багато годин": нардеп застряг в аеропорту Німеччини через скасування рейсу Lufthansa

Парламентар Олексій Гончаренко звинуватив авіакомпанію в тому, що вона не попередила пасажирів про зміну у розкладі. Хоча про відміну нічних рейсів до Києва було відомо ще тиждень тому.

Німецька авіакомпанія Lufthansa відмінила рейс "Франкфурт – Київ", що вилітає о 17:10. Наступний рейс до української столиці відправляється за 12 годин. Весь цей час пасажири, не обізнані з змінами розкладу польотів авіакомпанії, мають провести в аеропорту, повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Сьогодні я проведу тут багато годин. Все завдяки німецькій авіакомпанії Lufthansa (окрема подяка їм). Як виявилося, останній тиждень рейс Франкфурт-Київ, який вилітає о 17:10, відкладають. А люди повинні чекати більш ніж 12 годин в аеропорту", — Написав він.

Водночас Гончаренко нарік, що лоукостер як компенсацію пропонує пасажирам ваучер у розмірі 10 євро, який можна витратити на їжу.

"І знаєте, яка причина затримок та багатогодинних очікувань пасажирів? Екіпажу небезпечно ночувати у Києві!", — уточнив Гончаренко.

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Примітно, що про відміну нічних рейсів лоукостера до Києва писали ще минулого тижня. Тоді ексдепутатка Вікторія Войціцька повідомила, що компанія перенесла переліт до Києва із Мюнхена. Це пояснили складною політичною ситуацією.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в аеропорту "Бориспіль" застрягли близько пів тисячі туристів. Літак авіакомпанії Azur Air Ukraine затримався на понад 16 годин. Весь цей час пасажири змушені були чекати у приміщенні аеропорту.