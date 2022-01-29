"Слили коллегу". В сети опубликовали "переписки" со "слугами народа" от лица жены Кузьминых (фото)

Тищенко, если верить скриншотам, согласился дать денег на адвоката, Корниенко посоветовал связаться с медийщиками партии, а Шуляк заверила, что не влияет на следствие.

28 января в мессенджере Telegram создали канал "Harley Quinn", администратор которого заявил, что пообщался с представителями монобольшинства от имени жены народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого в тот же день задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при получении взятки. На канале опубликовали скриншоты переписок якобы с политиками.

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По словам автора канала, он притворился женой Сергея Кузьминых и просил помощи у избранных от "Слуги народа" нардепов, включая Елену Шуляк, Александра Корниенко, Михаила Радуцкого и Максима Перебейноса, однако самая интересная переписка получилась с Николаем Тищенко. Псевдосупруга заявила, что из Сергея Кузьминых "выбивают" показания о депутатах, в том числе о зарплатах в конвертах. В ответ Николай Тищенко предложил дать денег на адвоката и заверил, что у него нет контактов в НАБУ.

"Все, как один, дали заднюю и слили своего коллегу. И только Николай Тищенко, когда узнал, что пахнет жареным и что Кузьминых под пытками сливает всех по ЗП в конвертах согласился поговорить с родственником Ермаком. Добрая душа", — рассказывает пранкер.

Зарплаты в конвертах упоминаются также в переписке с Максимом Перебейносом. Тот заявил, что не имеет знакомых в НАБУ и пообещал делиться информацией, если что-то узнает.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко посоветовал "жене" связаться с медийщиками партии "Слуга народа", предоставил телефон некой Юлии и сказал, что предупредит ее о звонке. Судя по скриншотам, больше политик ничего не написал, хотя пранкер пытался согласовать текст поста для журналистов.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что болеет и не знает подробностей о задержании Сергея Кузьминых. Позже она подтвердила: нардепа задержало именно НАБУ, а затем добавила, что не влияет на следствие.

Стоит подчеркнуть, что Фокус не может подтвердить достоверность слов автора Telegram-канала "Harley Quinn" и то, что пранкер действительно общался с упомянутыми политиками. Менее, чем за сутки, у этого канала появилось почти 2,5 тысячи подписчиков.

Харли Квин — вымышленный персонаж комиксов компании DC, длительное время — возлюбленная суперзлодея Джокера из той же вселенной.

28 января на Telegram-канале "Джокер", автор которого ранее также неоднократно заявлял, что притворялся другими людьми и общался с политиками, появился пост со ссылкой на канал "Harley Quinn" и следующим текстом:

"Мы разошлись с этой с*кой. Никогда ей не доверял. Рекламирую ее в качестве отступных".

Днем ранее НАБУ поймало нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен. Детективы рассказали, что парламентарий взял деньги за помощь в заключении контрактов между больницей и частными предприятиями в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что задержание Сергея Кузьминых стало шоком для политсилы. По его словам, нардеп должен понести законное наказание, если следствие докажет вину.