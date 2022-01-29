"Злили колегу". У мережі опублікували "листування" зі "слугами народу" від імені дружини Кузьміних (фото)

Тищенко, якщо вірити скріншотам, погодився дати грошей на адвоката, Корнієнко порадив зв'язатися із медійниками партії, а Шуляк запевнила, що не впливає на слідство.

28 січня у месенджері Telegram створили канал Harley Quinn, адміністратор якого заявив, що поспілкувався з представниками монобільшості від імені дружини народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого в той же день затримали детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час отримання хабарі. На каналі опублікували скріншоти листування нібито з політиками.

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За словами автора каналу, він прикинувся дружиною Сергія Кузьміних і просив допомоги у обраних від "Слуги народу" нардепів, включаючи Олену Шуляк, Олександра Корнієнка, Михайла Радуцького та Максима Перебейноса, проте найцікавіше спілкування вийшло з Миколою Тищенком. Псевдодружина заявила, що із Сергія Кузьміних "вибивають" свідчення про депутатів, у тому числі про зарплати в конвертах. У відповідь Микола Тищенко запропонував дати грошей на адвоката та запевнив, що у нього немає контактів у НАБУ.

"Всі, як один, дали задню і злили свого колегу. І лише Микола Тищенко, коли дізнався, що пахне смаженим і що Кузьміних під тортурами зливає всіх за ЗП у конвертах погодився поговорити з родичем Єрмаком. Добра душа", — розповідає пранкер.

Зарплати у конвертах згадуються також у листуванні з Максимом Перебейносом. Той заявив, що не має знайомих у НАБУ та пообіцяв ділитися інформацією, якщо щось дізнається.

Перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко порадив "дружині" зв'язатися з медійниками партії "Слуга народу", надав телефон Юлії і сказав, що попередить її про дзвінок. Судячи з скріншотів, політик більше нічого не написав, хоча пранкер намагався узгодити текст посту для журналістів.

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що хворіє і не знає подробиць про затримання Сергія Кузьміних. Згодом вона підтвердила: нардепа затримало саме НАБУ, а потім додала, що не впливає на слідство.

Варто підкреслити, що Фокус не може підтвердити достовірність слів автора Telegram-каналу Harley Quinn і те, що пранкер дійсно спілкувався зі згаданими політиками. Менш ніж за добу у цього каналу з'явилося майже 2,5 тисячі підписників.

Харлі Квін — вигаданий персонаж коміксів компанії DC, тривалий час — улюблена суперлиходія Джокера з того ж всесвіту.

28 січня на Telegram-каналі "Джокер", автор якого раніше також неодноразово заявляв, що вдавав інших людей і спілкувався з політиками, з'явився пост з посиланням на канал "Harley Quinn" і наступним текстом:

"Ми розійшлися з цією с*кою. Ніколи їй не довіряв. Рекламую її як відступні".

Напередодні НАБУ спіймало нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час отримання хабара у розмірі 558 тисяч гривень. Детективи розповіли, що парламентарій взяв гроші за допомогу у укладанні контрактів між лікарнею та приватними підприємствами у Житомирській області.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що затримання Сергія Кузьміних стало шоком для політсили. За його словами, нардеп має понести законне покарання, якщо слідство доведе вину.