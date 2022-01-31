"Самая масштабная мобилизация в Европе": Совбез ООН проведет заседание по Украине

Агрессия России угрожает не только Украине, но и всему международному порядку. Постпред США при ООН считает, что нельзя "просто сидеть и ждать, что будет".

Совет безопасности ООН проголосовал за проведение 18 февраля заседания по эскалации военной напряженности на границе Украины и России. Об этом стало известно по итогам голосования Совбеза 31 января, которое транслировал YouTube-канал In time Ukraine.

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За проведение заседания проголосовали 10 стран при 9 необходимых. Против выступили Россия и Китай, еще три представителя воздержались. Председатель Норвегии в Совете ООН Мона Юуль сообщила об участии в будущем заседании представителей от Украины, Беларуси, Литвы и Польши.

Фото: Real Pictures

Замгенсека ООН по вопросам политики и миростроительства Розмари Ди Карло заявила, что Россия не должна прибегать к провокационной риторике и настаивала на дипломатическом решении конфликта.

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила об угрозе агрессии РФ не только Украине, но и всей Европе и международному порядку. По ее словам, нельзя просто сидеть и ждать, что будет.

Томас-Гринфилд считает стягивание российских войск к украинским границам "самой масштабной мобилизацией в Европе за несколько десятилетий".

Россия и Китай – против

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания заявил, что США хотят ввести мировое сообщество в заблуждение по ситуации на границах Украины.

"Нам сегодня предлагают созвать заседание Совбеза из-за домыслов и безосновательных обвинений, которые мы неоднократно опровергали", — сказал он.

Такого же мнения придерживается первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, инициатива провести заседание по вопросу Украины – это "PR-трюк", пишет российское агентство "РИА-Новости".

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь отметил, что китайское правительство придерживается политики тихой дипломатии в решении кризиса в отношениях России и Украины и будет выступать против открытого заседания Совбеза ООН по этому вопросу.

Напомним, что США инициировали первое заседание Совета Безопасности ООН по вопросу наращивания российских войск вблизи границ с Украиной.

Американское издание Politico на днях писало, что в Белом доме раздражены политикой президента Украины Владимира Зеленского из-за его спокойствия и заявлений о "раздувании" угрозы вторжения российских военных в Украину.

Зеленский 28 января на пресс-конференции просил западных союзников не нагнетать ситуацию вокруг Украины.