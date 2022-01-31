"Наймасштабніша мобілізація в Європі": Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України

Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й усьому міжнародному порядку. Постпред США при ООН вважає, що не можна "просто сидіти та чекати, що буде".

Рада безпеки ООН проголосувала за проведення 18 лютого засідання з ескалації військової напруги на кордоні України та Росії. Про це стало відомо за підсумками голосування Ради безпеки 31 січня, яке транслював YouTube-канал In time Ukraine.

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За проведення засідання проголосували 10 країн за 9 необхідних. Проти виступили Росія та Китай, ще три представники утрималися. Голова Норвегії в Раді ООН Мона Юуль повідомила про участь у майбутньому засіданні представників від України, Білорусі, Литви та Польщі.

Фото: Real Pictures

Заступниця генсека ООН з питань політики та світобудування Розмарі Ді Карло заявила, що Росія не повинна вдаватися до провокаційної риторики та наполягала на дипломатичному вирішенні конфлікту.

Постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила про загрозу агресії РФ не лише Україні, а й усій Європі та міжнародному порядку. За її словами, не можна просто сидіти та чекати, що буде.

Томас-Грінфілд вважає стягування російських військ до українських кордонів "наймасштабнішою мобілізацією в Європі за кілька десятиліть".

Росія та Китай – проти

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання заявив, що США хочуть ввести світову спільноту в оману щодо ситуації на кордонах України.

"Нам сьогодні пропонують скликати засідання Ради безпеки через домисли та безпідставні звинувачення, які ми неодноразово спростовували", — сказав він.

Такої ж думки дотримується перший зампостпред Росії при ООН Дмитро Полянський. За його словами, ініціатива провести засідання з питання України – це PR-трюк, пише російське агентство "РІА-Новини".

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь зазначив, що китайський уряд дотримується політики тихої дипломатії у вирішенні кризи у відносинах Росії та України і виступатиме проти відкритого засідання Ради безпеки ООН з цього питання.

Нагадаємо, що США ініціювали перше засідання Ради Безпеки ООН щодо нарощування російських військ поблизу кордонів з Україною.

Американське видання Politico днями писало, що в Білому домі роздратовані політикою президента України Володимира Зеленського через його спокій та заяви про "роздування" загрози вторгнення російських військових в Україну.

Зеленський 28 січня на пресконференції просив західних союзників не нагнітати ситуацію навколо України.