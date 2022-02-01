"Ключевой юридический путь": в ОП прокомментировали заявление Данилова о Минских соглашениях

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу подчеркнул, что "Минск" является хоть и единственным, но гибким инструментом, который сможет обеспечить честный мир для Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений в существующем формате, сообщил Фокусу, что "Минск" является ключевым юридическим путем, который может привести к окончанию войны на Донбассе.

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Подоляк подчеркнул, что Минские соглашения — это единственный дипломатический инструмент, с помощью которого Украина может вернуть себе временно оккупированные территории ОРДЛО, поскольку в существующих условиях Россия вряд ли согласится на какой-либо другой документ по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Вопрос о прекращении войны и о достижении мира на Донбассе должен получить ответ в рамках Минских соглашений. Но как конкретно это может быть реализовано — вопрос переговоров, в том числе — и о политической части. Собственно, на это и обращал внимание Алексей Данилов", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП привел слова Ангелы Меркель, которая говорила, что Минские соглашения — не каменный документ. Соответственно, считает Подоляк, украинским дипломатам нужно искать достаточно "гибкие" инструменты в рамках Минского формата, чтобы обеспечить путь к честному миру для Украины.

"Нужна детализация, согласование шагов, соответствующие уточнения пунктов в тех рамках, которые заданы "Минском", закрепление соответствия отдельных принципиальных пунктов общепринятым демократическим стандартам", — отметил советник главы ОП.

Относительно недавних заявлений секретаря СНБО Алексея Данилова Подоляк подчеркнул, что его слова стоит расценивать больше с общей дискуссионной точки зрения.

"Это было скорее публицистическое рассуждение о тех или иных перспективах, вариантах, дипломатических ошибках представителей Украины периода 2014-2016 годов", — сказал Подоляк в комментарии Фокусу.

Напомним, секретарь СНБО Алексея Данилов заявил, что Минские договоренности подписывались "под дулом российских пушек", а их выполнение может "привести к развалу Украины" в интервью изданию Associated Press, которое было обнародовано накануне, 31 января.

Представитель Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано заявил, что признание Государственной Думой РФ на законодательном уровне "ЛНР" и "ДНР" станет прямым нарушением Минских соглашений. По его словам, если Кремль пойдет на этот шаг, то нарушит собственные международные обязательства.