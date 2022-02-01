"Ключовий юридичний шлях": в ОП прокоментували заяву Данілова про Мінські угоди

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Фокусу наголосив, що "Мінськ" є хоч і єдиним, але гнучким інструментом, який зможе забезпечити чесний мир для України.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи слова секретаря Ради національної безпеки України (РНБО) Олексія Данілова про неможливість виконання Києвом Мінських угод у наявному форматі, повідомив Фокусу, що "Мінськ" є ключовим юридичним шляхом, який може призвести до закінчення війни на Донбасі. .

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Подоляк підкреслив, що Мінські угоди — це єдиний дипломатичний інструмент, за допомогою якого Україна може повернути собі тимчасово окуповані території ОРДЛО, оскільки за наявних умов Росія навряд чи погодиться на будь-який інший документ щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Питання про припинення війни та про досягнення миру на Донбасі має отримати відповідь у межах Мінських угод. Але як конкретно це може бути реалізовано — питання переговорів, зокрема — і про політичну частину. Власне, на це і звертав увагу Олексій Данілов", — сказав Подоляк.

Радник голови ОП навів слова Ангели Меркель, яка говорила, що Мінські угоди не є кам'яним документом. Відповідно, вважає Подоляк, українським дипломатам потрібно шукати досить "гнучкі" інструменти у межах Мінського формату, щоб забезпечити шлях до чесного миру для України.

"Потрібна деталізація, узгодження кроків, відповідні уточнення пунктів у тих межах, які задані "Мінськом", закріплення відповідності окремих принципових пунктів загальноприйнятим демократичним стандартам", — зазначив радник голови ОП.

Щодо недавніх заяв секретаря РНБО Олексія Данілова Подоляк наголосив, що його слова варто розцінювати більше із загальної дискусійної точки зору.

"Це було швидше публіцистичне міркування про ті чи інші перспективи, варіанти, дипломатичні помилки представників України періоду 2014-2016 років", — сказав Подоляк у коментарі Фокусу.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Мінські домовленості підписувалися "під дулом російських гармат", а їхнє виконання може "привести до розвалу України" в інтерв'ю виданню Associated Press, яке було оприлюднене напередодні, 31 січня.

Представник Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано заявив, що визнання Державною Думою РФ на законодавчому рівні "ЛНР" та "ДНР" стане прямим порушенням Мінських угод. За його словами, якщо Кремль піде на цей крок, то він порушить власні міжнародні зобов'язання.