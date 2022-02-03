"Включили заднюю": Резников рассказал о смене риторики Кремля по отношению к Украине (видео)

Глава Минобороны утверждает, что вероятность вторжения России в Украину сейчас низкая и это отмечают страны Запада. Однако российская армия продолжает находиться вблизи от наших границ.

Риторика России по отношению к Украине стала менее агрессивной. В Кремле боятся ввязаться в реальный конфликт с НАТО и не рассматривают вторжение в Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в четверг, 3 февраля.

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На вопрос журналиста о том "включила ли Россия заднюю передачу" и пошла на деэскалацию конфликта на фоне предположений Путина о войне с НАТО, если Украина будет членом Альянса министр ответил:

"Иногда хочется ответить в том стиле, как прозвучал вопрос, но я себе не могу этого позволить. Я скажу так: мне кажется, что серьезно начала меняться риторика в Кремле. Я тоже обратил на это внимание, а ваше внимание я хотел бы обратить на то, что в последнее время персонально их беспокоит срок подлета ракет, это вызывает, наверное, какую-то персональную фобию"

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Министр обороны добавил, что сейчас вероятность вторжения России в Украину низкая. По его словам, численность российской армии у границ с Украиной составляет около 115 тысяч военных с учетом военных в Крыму, ОРДЛО, в западной части России у границ с Украиной и Беларуси, где с 10 февраля пройдут российско-беларусские учения "Союзная решимость 2022"

"Вдоль границы с Беларусью не наблюдаем формирования ударных группировок. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая. Сейчас мы наблюдаем российские подразделения, которые насчитывают порядка 115 тысяч наземного компонента, учитывая территорию Беларуси и прилегающих районов Российской Федерации, включая временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма" — сказал он.

Резников также добавил, что страны запада тоже поменяли риторику по поводу вероятного нападения России, а в Белом доме уже не говорят о вторжении России в Украину, как о неотвратимом.

Недавно Владимир Путин предположил, что если Украина вступит в НАТО, то она попытается вернуть Крым военным путем. Также президент РФ предположил, что Украина попытается вернуть силовым путем ОРДЛО. При этом политик задался вопросом, что в случае спецоперации по возвращению Крыма "нам что, воевать с блоком НАТО?". Он считает, что если Украина станет членом Альянса, то это грозит для России военным конфликтом с НАТО.

Фокус писал о том, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не исключают того, что Украина попытается вернуть Крым в состав Украины военным путем. Песков считает, что к этому будут подталкивать националисты, которые находятся в правительстве Украины.