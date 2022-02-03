"Включили задню": Резніков розповів про зміну риторики Кремля щодо України (відео)

Голова Міноборони стверджує, що ймовірність вторгнення Росії в Україну низька і це зазначають країни Заходу. Проте російська армія продовжує перебувати поблизу наших кордонів.

Риторика Росії щодо України стала менш агресивною. У Кремлі бояться вплутатися в реальний конфлікт із НАТО і не розглядають вторгнення в Україну. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу у четвер, 3 лютого.

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На запитання журналіста про те, чи "включила Росія задню передачу" і пішла на деескалацію конфлікту на тлі припущень Путіна про війну з НАТО, якщо Україна буде членом Альянсу, міністр відповів:

"Іноді хочеться відповісти в тому стилі, як прозвучало запитання, але я собі не можу цього дозволити. Я скажу так: мені здається, що серйозно почала змінюватися риторика в Кремлі. Я теж звернув на це увагу, а вашу увагу я хотів би звернути на те, що останнім часом персонально їх непокоїть термін підльоту ракет, це викликає, мабуть, якусь персональну фобію.

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Міністр оборони додав, що наразі ймовірність вторгнення Росії в Україну низька. За його словами, чисельність російської армії біля кордонів з Україною становить близько 115 тисяч військових з урахуванням військових у Криму, ОРДЛО, у західній частині Росії біля кордонів з Україною та Білорусі, де з 10 лютого пройдуть російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість 2022"

"Вздовж кордону з Білоруссю не спостерігаємо формування ударних угруповань. Імовірність значної ескалації станом на сьогодні розглядається як низька. Наразі ми спостерігаємо російські підрозділи, які нараховують близько 115 тисяч наземного компонента, враховуючи територію Білорусі та прилеглих районів Російської Федерації, включаючи тимчасово ОРДЛО та Криму" — сказав він.

Резніков також додав, що країни заходу теж змінили риторику з приводу ймовірного нападу Росії, а в Білому домі вже не говорять про вторгнення Росії в Україну як про невідворотне.

Нещодавно Володимир Путін припустив, що якщо Україна вступить до НАТО, вона спробує повернути Крим військовим шляхом. Також президент РФ припустив, що Україна намагатиметься повернути силовим шляхом ОРДЛО. При цьому політик запитав, що в разі спецоперації з повернення Криму "нам що, воювати з блоком НАТО?". Він вважає, що якщо Україна стане членом Альянсу, то це загрожує Росії військовим конфліктом з НАТО.

Фокус писав про те, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що у Кремлі не виключають того, що Україна спробує повернути Крим до складу України військовим шляхом. Пєсков вважає, що до цього підштовхуватимуть націоналісти, які перебувають в уряді України.