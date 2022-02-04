Украина сегодня не может вернуть Крым, — Данилов (видео)

Президент России Владимир Путин, по словам секретаря СНБО, переживает из-за ситуации с полуостровом, поскольку Украина не отказывается от идеи возвращения Крыма и Донбасса.

На сегодняшний день невозможно вернуть оккупированный Крым под юрисдикцию Украины. Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, Украина имеет стратегию по возвращению оккупированного российскими войсками Крыма.

Как заверил Алексей Данилов, использование военного или дипломатического сценария зависит от нескольких факторов. Однако, на сегодняшний день Украина не может вернуть себе оккупированный Крым.

"На сегодняшний день я могу сказать, что это (вернуть аннексированный Крым — ред.) сделать невозможно. Вот как будет завтра, послезавтра, через год… Будем смотреть. Это не такое простое дело", — добавил секретарь СНБО в эфире телеканала.

[ + – ] Украина сегодня не может вернуть оккупированный Крым, — Алексей Данилов

Помимо этого, Алексей Данилов напомнил, что Крым является украинской территорией и вопрос по оккупированной территории "еще не решен для Украины". По словам секретаря СНБО, на данный момент президент России Владимир Путин переживает из-за ситуации с аннексированным полуостровом.

"Происходит очень много событий, человек (президент России Владимир Путин — ред.) очень нервничает по многим вопросам. Дело в том, что когда он говорит, что для них "вопрос по Крыму решен" — для нас вопрос по Крыму не решен — это наша земля", — продолжил Алексей Данилов и заверил, что Киев сделает все возможное для возвращения "домой" Крыма и Донбасса.

Отметим, что в эфире ток-шоу "Право на владу" секретарь СНБО также рассказал, что соседнее с нами государство блокирует вступление Украины в организацию Кибер-НАТО.

[ + – ] Путин нервничает из-за ситуации с оккупированным Крымом, — Данилов

Напомним, 24 января, накануне проведения саммита советников глав "Нормандского" формата", СМИ сообщили о том, что Кабмин отозвал из Рады законопроект о переходном правосудии в Крыму и на Донбассе. В документе прописано, что в случае принятия проекта закона Россия на законодательном уровне признается страной-агрессором.

В начале февраля советник Путина Дмитрий Песков утверждал, что Украина может попытаться вернуть Крым военным путем. По его словам, на такой сценарий руководство страны будут подталкивать националисты, которые "находятся в украинском правительстве".