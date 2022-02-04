Україна сьогодні не може повернути Крим, — Данілов (відео)

Президент Росії Володимир Путін, за словами секретаря РНБО, переживає через ситуацію з півостровом, оскільки Україна не відмовляється від ідеї повернення Криму та Донбасу.

Сьогодні неможливо повернути окупований Крим під юрисдикцію України. Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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За його словами, Україна має стратегію щодо повернення окупованого російськими військами Криму.

Як запевнив Олексій Данілов, використання військового чи дипломатичного сценарію залежить від кількох факторів. Проте, на сьогоднішній день Україна не може повернути собі окупований Крим.

"На сьогоднішній день я можу сказати, що це (повернути анексований Крим — ред.) зробити неможливо. От як буде завтра, післязавтра, через рік… Дивитимемося. Це не така проста справа", — додав секретар РНБО в ефірі телеканалу.

[ + – ] Україна сьогодні не може повернути окупований Крим, — Олексій Данілов

Крім цього, Олексій Данілов нагадав, що Крим є українською територією і питання щодо окупованої території "ще не вирішене для України". За словами секретаря РНБО, наразі президент Росії Володимир Путін переживає через ситуацію з анексованим півостровом.

"Відбувається дуже багато подій, людина (президент Росії Володимир Путін — ред.) дуже нервує з багатьох питань. Справа в тому, що коли вона каже, що для них "питання щодо Криму вирішено" — для нас питання щодо Криму не вирішено — це наша земля", — продовжив Олексій Данілов і запевнив, що Київ зробить усе можливе для повернення "додому" Криму та Донбасу.

Зазначимо, що в ефірі ток-шоу "Право на владу" секретар РНБО також розповів, що сусідня з нами держава блокує вступ України до організації Кібер-НАТО.

[ + – ] Путін нервує через ситуацію з окупованим Кримом, — Данілов

Нагадаємо, 24 січня, напередодні проведення саміту радників глав "Нормандського" формату", ЗМІ повідомили про те, що Кабмін відкликав із Ради законопроєкт про перехідне правосуддя в Криму та на Донбасі. У документі прописано, що в разі ухвалення проєкту закону Росія на законодавчому рівні визнається країною-агресором.

На початку лютого радник Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що Україна може спробувати повернути Крим військовим шляхом. За його словами, на такий сценарій керівництво країни підштовхуватимуть націоналісти, які "перебувають в українському уряді".