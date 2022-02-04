В Киеве прошел съезд партии Кличко с участием Порошенко, Рудык и Луценко (фото, видео)

Нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев, которого также пригласили на съезд, выразил надежду на "политический союз" между его политсилой и "Ударом" Виталия Кличко. Экс-генпрокурор Юрий Луценко, выступая со сцены, объявил о вступлении в партию Порошенко.

В Киеве в пятницу, 4 февраля, проходил съезд политической партии столичного мэра Виталия Кличко "Удар". Об этом говорится на официальном сайте политсилы городского головы.

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25-й съезд партии "Удар" проходил в Международном выставочном центре. Среди гостей мероприятия в первом ряду можно увидеть пятого президента Петра Порошенко, экс-генпрокурора Юрия Луценко и главу партии "Голос" Киру Рудык.

Во время юбилейного съезда партия Виталия Кличко должна была выдвинуть кандидата в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду, который будет избираться от 206-го одномандатного округа. Мэр Киева в ходе мероприятия заявил, что его политсила "Удар" будет самостоятельно участвовать в следующей парламентской кампании.

"На следующих выборах мы будем участвовать самостоятельно. Но уверен, проукраинские силы, каждая со своим партийным флагом способны объединиться только под одним главным флагом, и это флаг Украины", — заявил Виталий Кличко, выступая во время съезда "Удара".

Глава партии "Голос" Кира Рудык в своем Telegram-канале сообщила, что приехала на мероприятие для "объединения усилий ради страны".

В общении с журналистами издания "Страна" Петр Порошенко подтвердил, что его официально пригласили на съезд партии "Удар". В кадре среди гостей также можно увидеть бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку и экс-секретаря СНБО Александра Данилюка.

[ + – ] Петр Порошенко участвует в 25-м съезде партии Кличко "Удар"

Издание "Вести" сообщает, что среди гостей на съезде партии "Удар" также присутствовали телеведущий и блогер Сергей Поярков, бывший министр соцполитки Павел Розенко, нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев, бывший боксер Владимир Кличко и экс-футболист Александр Шовковский.

[ + – ] В Киеве проходит съезд партии Кличко с участием Порошенко [ + – ] В Киеве проходит съезд партии Кличко с участием Порошенко [ + – ] В Киеве проходит съезд партии Кличко с участием Порошенко [ + – ] В Киеве проходит съезд партии Кличко с участием Порошенко [ + – ] В Киеве проходит съезд партии Кличко с участием Порошенко

Обвиняемый в госизмене Петр Порошенко проигнорировал прямой вопрос от журналиста о том, поддерживает ли он мэра Киева Виталия Кличко.

[ + – ] Петр Порошенко проигнорировал вопрос о поддержке Виталия Кличко

Во время съезда партии "Удар" бывший генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что написал заявление на вступление в политсилу Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Написал заявление, потому что, как говорил классик, последовательный", — сообщил экс-генпрокурор со сцены.

[ + – ] Юрий Луценко написал заявление на вступление в партию Порошенко

Замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев, которого также пригласили на съезд, выразил надежду на возможный политический "союз" их политсилы с партией "Удар".

"Надеюсь (на союз "Удара" и "Батьківщини" — ред.), очень хорошая история сотрудничества…", — подчеркнул нардеп, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о поддержке Виталия Кличко.

[ + – ] "Батьківщина" рассчитывает на политический союз с партией Кличко "Удар"

Ранее Фокус сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко на своей должности в 2021 году заработал 640 тысяч гривен. В течение прошлого года, как рассказали в КГГА, городской голова не получал никаких премий, хотя всем его помощникам ежемесячно начисляли надбавки за "интенсивность труда".

Также Фокус рассказывал, что в 2021 году на зарплаты чиновников аппарата КГГА потратили более 100 млн гривен, а общий бюджет на содержание ведомства составил почти 130 млн.