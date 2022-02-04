У Києві пройшов з'їзд партії Кличка за участю Порошенка, Рудик та Луценка (фото, відео)

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв, якого також запросили на з'їзд, висловив надію на "політичний союз" між його політсилою та "Ударом" Віталія Кличка. Ексгенпрокурор Юрій Луценко, виступаючи зі сцени, оголосив про вступ до партії Порошенка.

У Києві у п'ятницю, 4 лютого, проходив з’їзд політичної партії столичного мера Віталія Кличка "Удар". Про це йдеться на офіційному сайті політсили міського голови.

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25-й з'їзд партії "Удар" проходив у Міжнародному виставковому центрі. Серед гостей заходу в першому ряду можна побачити п'ятого президента Петра Порошенка, ексгенпрокурора Юрія Луценка та голову партії "Голос" Кіру Рудик.

Під час ювілейного з'їзду партія Віталія Кличка мала висунути кандидата в депутати на проміжних виборах до Верховної Ради, який обиратиметься від 206-го одномандатного округу. Мер Києва в ході заходу заявив, що його політсила "Удар" самостійно братиме участь у наступній парламентській кампанії.

"На наступних виборах ми братимемо участь самостійно. Але впевнений, що проукраїнські сили, кожна зі своїм партійним прапором здатні об'єднатися лише під одним головним прапором, і це прапор України", — заявив Віталій Кличко, виступаючи під час з'їзду "Удару".

Голова партії "Голос" Кіра Рудик у своєму Telegram-каналі повідомила, що приїхала на захід для "об'єднання зусиль заради країни".

У спілкуванні з журналістами видання "Страна" Петро Порошенко підтвердив, що його офіційно запросили на з'їзд партії "Удар". У кадрі серед гостей також можна побачити колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапку та екссекретаря РНБО Олександра Данилюка.

[ + – ] Петро Порошенко бере участь у 25-му з'їзді партії Кличка "Удар"

Видання "Вести" повідомляє, що серед гостей на з'їзді партії "Удар" також були присутні телеведучий і блогер Сергій Поярков, колишній міністр соцполітки Павло Розенко, нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв, колишній боксер Володимир Кличко та ексфутболіст Олександр Шовковський.

[ + – ] У Києві проходить з'їзд партії Кличка за участю Порошенка [ + – ] У Києві проходить з'їзд партії Кличка за участю Порошенка [ + – ] У Києві проходить з'їзд партії Кличка за участю Порошенка [ + – ] У Києві проходить з'їзд партії Кличка за участю Порошенка [ + – ] У Києві проходить з'їзд партії Кличка за участю Порошенка

Обвинувачений у держзраді Петро Порошенко проігнорував пряме запитання від журналіста про те, чи підтримує він мера Києва Віталія Кличка.

[ + – ] Петро Порошенко проігнорував запитання підтримки Віталія Кличка

Під час з'їзду партії "Удар" колишній генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що написав заяву на вступ у політсилу Петра Порошенка "Європейська солідарність".

"Написав заяву, бо, як казав класик, послідовний", — повідомив ексгенпрокурор зі сцени.

[ + – ] Юрій Луценко написав заяву на вступ до партії Порошенка

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, якого також запросили на з'їзд, висловив надію на можливий політичний "союз" їхньої політсили з партією "Удар".

"Сподіваюся (на союз "Удару" та "Батьківщини" — ред.), дуже хороша історія співпраці…", — наголосив нардеп, відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста про підтримку Віталія Кличка.

[ + – ] "Батьківщина" розраховує на політичний союз із партією Кличка "Удар"

Раніше Фокус повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко на своїй посаді у 2021 році заробив 640 тисяч гривень. Протягом минулого року, як розповіли у КМДА, міський голова не отримував жодних премій, хоч усім його помічникам щомісяця нараховували надбавки за "інтенсивність праці".

Також Фокус розповідав, що у 2021 році на зарплати чиновників апарату КМДА витратили понад 100 млн гривень, а загальний бюджет на утримання відомства становив майже 130 млн.