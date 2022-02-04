Ни один президент России не вернет Крым Украине, – Собчак

Большинство россиян поддерживает оккупацию украинского Крыма, для лидера этой страны возврат полуострова будет политическим самоубийством, уверена журналистка.

Президент России Владимир Путин и его последователи не смогут отказаться от Крыма и вернуть его Украине, потому что это будет политическим самоубийством. Такое мнение выразила, российская журналистка, экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

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"В России, назовем это "присоединение" (оккупация Крыма, – ред.) поддерживает большое количество россиян. Отказ будет крайне непопулярно мерой для любого президента. Это — ловушка и тупик, похожий на ситуацию с Курилами", – отметила она.

[ + – ] Компромисс по Крыму невозможен, считает Собчак

Ни один президент Украины не пойдет на компромисс по Крыму, продолжила она.

"Это тоже будет сродни политическому самоубийству, и мы в тупике в этом вопросе. Никто не готов идти на компромисс", — делает вывод Собчак.

Стабильность в России будет процветать

Собчак верит, что власть в России поменяется исключительно благодаря биологическому фактору.

"Но и это маловероятно, потому что Владимир Владимирович в хорошем здоровье, много занимается спортом. Я не вижу предпосылок для того, чтобы в России начало что-то радикально меняться, пресловутая стабильность будет процветать", – считает Собчак.

[ + – ] Путин находится у власти более 20 лет

Журналистка отметила, что две стороны конфликта (Украина и Россия) уже "нарубили много дров".

"Мне не кажется, что проблема между нашими странами решаема несколькими годами. Есть жертвы, разрушенные и разделенные семьи. К огромному сожалению, это нельзя взять и быстро простить. Это настоящая геополитическая трагедия и катастрофа", – описала ситуацию Собчак.

Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил о невозможности вернуть Крым в настоящее время. "Будем смотреть. Это не такое простое дело", – заявил он.

Фокус ранее писал, что немецкий адмирал Кай-Ахим Шенбах лишился должности главы военно-морских сил Германии после высказывания о том, что Украина никогда не получит Крым обратно.