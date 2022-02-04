Жоден президент Росії не поверне Крим Україні, – Собчак

Більшість росіян підтримує окупацію українського Криму, для лідера цієї країни повернення півострова буде політичним самогубством, упевнена журналістка.

Президент Росії Володимир Путін та його послідовники не зможуть відмовитись від Криму та повернути його Україні, бо це буде політичним самогубством. Таку думку висловила російська журналістка та екскандидатка на посаду президента РФ Ксенія Собчак в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"У Росії, назвемо це "приєднання" (окупація Криму, – ред.) підтримує велика кількість росіян. Відмова буде вкрай непопулярною мірою для будь-якого президента. Це — пастка і глухий кут, схожий на ситуацію з Курилами", – зазначила вона.

[ + – ] Компроміс у Криму неможливий, вважає Собчак

Жоден президент України не піде на компроміс щодо Криму, продовжила вона.

"Це теж буде схоже на політичне самогубство, і ми в безвиході в цьому питанні. Ніхто не готовий йти на компроміс", — робить висновок Собчак.

Стабільність у Росії процвітатиме

Собчак вірить, що влада в Росії зміниться винятково завдяки біологічному фактору.

"Але і це малоймовірно, тому що Володимир Володимирович у хорошому здоров'ї, багато займається спортом. Я не бачу передумов для того, щоб у Росії почало щось радикально змінюватися, горезвісна стабільність процвітатиме", — вважає Собчак.

[ + – ] Путін перебуває при владі понад 20 років

Журналістка зазначила, що дві сторони конфлікту (Україна та Росія) вже "нарубали багато дров".

"Мені не здається, що проблема між нашими країнами вирішується кількома роками. Є жертви, зруйновані та розділені сім'ї. На превеликий жаль, це не можна взяти і швидко пробачити. Це справжня геополітична трагедія та катастрофа", – описала ситуацію Собчак.

Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов говорив про неможливість повернути Крим у цей час. "Дивитимемося. Це не така проста справа", — заявив він.

Фокус раніше писав, що німецький адмірал Кай-Ахім Шенбах втратив посаду голови військово-морських сил Німеччини після висловлювання про те, що Україна ніколи не отримає Крим назад.