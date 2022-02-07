В ГБР закончился допрос патрульного Сергея Петрика по делу ДТП с Трухиным (видео)

По словам полицейского, нардеп Александр Трухин не выходил с ним на связь после аварии под Киевом, а сам инцидент никак не повлиял на его профессиональную карьеру в Нацполиции.

Следователи Государственного бюро расследований допросили патрульного полицейского Сергея Петрика, который одним из первых прибыл на место ДТП с участием "слуги народа" Александром Трухиным. Об этом правоохранитель после допроса рассказал в комментарии журналистам.

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Патрульный Сергей Петрик отказался детально разглашать подробности процессуальных действий, ссылаясь на тайну следствия. По словам полицейского, место ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александром Трухиным он покинул после 18:00.

"Как только я понял, что все обстоятельства аварии (уточнены — ред.), все свидетели и очевидцы были установлены… На месте ДТП находился мой экипаж, который также писал рапорт об инциденте, а потом я поехал на базу", — сообщил Сергей Петрик и опроверг информацию о том, что Александр Трухин после аварии пытался выйти с ним на связь.

Патрульный также рассказал, что журналисты "Украинской правды" связались с ним и попросили дать комментарий по делу о ДТП на Бориспольской трассе с участием "слуги народа". Нагрудную камеру, на которую было записано видео с места аварии, Сергей Петрик сдал в IT-отдел после возвращения на базу.

Помимо этого, патрульный не смог подтвердить информацию о том, находился ли за рулем автомобиля Audi A8 человек в красной кофте, напомнив об уголовной ответственности за нарушение тайны следствия.

Подытоживая, Сергей Петрик отметил, что скандал с Александром Трухиным никак не повлиял на его дальнейшую работу в Национальной полиции.

[ + – ] Патрульного Сергея Петрика допросили в ГБР по делу Трухина

В комментарии изданию "Страна" Сергей Петрик рассказал, что допрос в Госбюро расследований проходил в формате "вопрос-ответ".

"Я не отстранен от службы, я продолжаю нести службу в Дарницком районе Киева. Ничего не изменилось с того момента (ДТП под Киевом с Трухиным — ред.) и никакого предвзятого отношения ко мне нет", — добавил правоохранитель.

Сергей Петрик в комментарии журналистам также отметил, что ранее он не упоминал, что нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин на месте ДТП предлагал неправомерную выгоду, поскольку такие вопросы ему не задавали.

"Я отвечал на те вопросы, которые мне задавали. Вопросов касательно взятки не было, поэтому я об этом и не упоминал", — подытожил патрульный после допроса в ГБР.

Напомним, 7 февраля в Госбюро расследований на допрос прибыл полицейский Сергей Петрик, который на нагрудную камеру снимал место ДТП на Бориспольской трассе. Видео с оборудования правоохранителя позже было использовано в расследовании "Украинской правды".

Также сообщалось, что ГБР опубликовало видео с камер наблюдения на трассе, которые засняли автомобиль "слуги" Александра Трухина перед ДТП. По данным силовиков, до аварии за рулем находился человек в красной кофте.