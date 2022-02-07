У ДБР закінчився допит патрульного Сергія Петрика у справі ДТП з Трухіним (відео)

За словами поліцейського, нардеп Олександр Трухін не виходив із ним на зв'язок після аварії під Києвом, а сам інцидент ніяк не вплинув на його професійну кар'єру в Нацполіції.

Слідчі Державного бюро розслідувань допитали патрульного поліцейського Сергія Петрика, який одним із перших прибув на місце ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна. Про це правоохоронець після допиту розповів у коментарі журналістам.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Патрульний Сергій Петрик відмовився детально розголошувати подробиці процесуальних дій, посилаючись на таємницю слідства. За словами поліцейського, місце ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександром Трухіним він залишив після 18:00.

"Щойно я зрозумів, що всі обставини аварії (уточнені — ред.), усі свідки й очевидці були встановлені… На місці ДТП знаходився мій екіпаж, який також писав рапорт про інцидент, а потім я поїхав на базу", — повідомив Сергій Петрик і спростував інформацію про те, що Олександр Трухін після аварії намагався вийти з ним на зв'язок.

Патрульний також розповів, що журналісти "Української правди" зв'язалися з ним і попросили дати коментар у справі про ДТП на Бориспільській трасі за участю "слуги народу". Нагрудну камеру, на яку було записано відео з місця аварії, Сергій Петрик здав в IT-відділ після повернення на базу.

Крім цього, патрульний не зміг підтвердити інформацію про те, чи перебувала за кермом автомобіля Audi A8 особа в червоній кофті, нагадавши про кримінальну відповідальність за порушення таємниці слідства.

Підсумовуючи, Сергій Петрик зазначив, що скандал з Олександром Трухіним ніяк не вплинув на його подальшу роботу в Національній поліції.

[ + – ] Патрульного Сергія Петрика допитали в ДБР у справі Трухіна

У коментарі виданню "Страна" Сергій Петрик розповів, що допит у Держбюро розслідувань проходив у форматі "питання-відповідь".

"Я не відсторонений від служби, я продовжую нести службу в Дарницькому районі Києва. Нічого не змінилося з того моменту (ДТП під Києвом із Трухіним — ред.) і жодного упередженого ставлення до мене немає", — додав правоохоронець.

Сергій Петрик у коментарі журналістам також зазначив, що раніше він не згадував, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін на місці ДТП пропонував неправомірний зиск, оскільки такі питання йому не ставили.

"Я відповідав на ті питання, які мені ставили. Питання щодо хабара не було, тому я про це і не згадував", — підсумував патрульний після допиту в ДБР.

Нагадаємо, 7 лютого в Держбюро розслідувань на допит прибув поліцейський Сергій Петрик, який на нагрудну камеру знімав місце ДТП на Бориспільській трасі. Відео з обладнання правоохоронця пізніше було використано в розслідуванні "Української правди".

Також повідомлялося, що ДБР опублікувало відео з камер спостереження на трасі, які зняли автомобіль "слуги" Олександра Трухіна перед ДТП. За даними силовиків, до аварії за кермом знаходилася особа в червоній кофті.