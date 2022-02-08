Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов (видео)

В случае, если Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину, Киев может ввести торговые санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил белорусскому президенту Александру Лукашенко на угрозы остановить поставки электроэнергии и топлива в Украину в случае эскалации российско-украинского военного конфликта. Глава Украины заявил, что Украина может в ответ на такие действия ввести торговые запреты, от которых пострадает экономика Беларуси. Об этом Зеленский сказал во время совместного с главой Франции Эммануелем Макроном брифинга по итогам встречи лидеров государств, которая состоялась сегодня, 8 февраля, в Киеве.

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"Я вам скажу, как я отреагировал. Я попросил предоставить мне статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. У нас товарооборот на $6 миллиардов. И из них $1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, $4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину. То есть если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто же от этого страдает? В данном случае пострадают просто люди", — отметил Зеленский.

[ + – ] Брифинг Зеленского и Макрона. Смотреть с 27:46

Он также добавил, что если глава Беларуси хочет "перейти в Каменный век, можно сделать так".

Но, если Беларусь введет какие-то запреты, то, в свою очередь, запретами ответит и Украина. Зеленский также отметил, что решения принимают политики, а страдает население стран.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву заявил, что, в случае обострения военного конфликта между Украиной и Россией, Беларусь будет на стороне Москвы, и даже прекратит поставлять в Украину электроэнергию и горюче-смазочные материалы.

Глава Беларуси также не исключает возможность ракетного удара по территории Украины.

Лукашенко также уверен, что в случае войны России и Беларуси против Украины, она продлится максимум 3-4 дня, потому что в Украине "некому будет против нас воевать".