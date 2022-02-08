Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів (відео)

У разі, якщо Білорусь припинить постачання палива та електроенергії до України, Київ може запровадити торговельні санкції.

Президент України Володимир Зеленський відповів білоруському президенту Олександру Лукашенку на погрози зупинити постачання електроенергії та палива до України в разі ескалації російсько-українського військового конфлікту. Глава України заявив, що Україна може у відповідь на такі дії запровадити торговельні заборони, від яких постраждає економіка Білорусі. Про це Зеленський сказав під час спільного з главою Франції Емманюелем Макроном брифінгу за підсумками зустрічі лідерів держав, яка відбулася сьогодні, 8 лютого, у Києві.

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"Я вам скажу, як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. У нас товарообіг на $6 мільярдів. І з них $1,5 млрд експортує Україна до Білорусі, $4,5 млрд експортує Білорусь до України. Тобто якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто ж від цього страждає? У цьому випадку постраждають просто люди", — зазначив Зеленський.

[ + – ] Брифінг Зеленського та Макрона. Дивитися з 27:46

Він також додав, що якщо глава Білорусі хоче "перейти до Кам'яного віку, можна зробити так".

Але, якщо Білорусь запровадить якісь заборони, то у свою чергу заборонами відповість і Україна. Зеленський також зазначив, що рішення ухвалюють політики, а страждає населення країн.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському телеведучому Володимиру Соловйову заявив, що в разі загострення військового конфлікту між Україною та Росією Білорусь буде на стороні Москви, і навіть припинить постачати в Україну електроенергію та паливно-мастильні матеріали.

Глава Білорусі також не відкидає можливості ракетного удару по території України.

Лукашенко також впевнений, що в разі війни Росії та Білорусі проти України вона триватиме максимум 3-4 дні, тому що в Україні "нікому буде проти нас воювати".